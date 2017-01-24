ЄС посилює боротьбу проти пропаганди Росії - The Guardian

Європейці бояться, що Москва спробує втрутитися у німецькі, нідерландські і французькі вибори, як це було в США.

ЄС збільшило фінансування групи, яка бореться з російською пропагандою. Sputnik

ЄС пожвавлює заходи боротьби проти російської кампанії гібридної війни після інавгурації Дональда Трампа, оскільки страхи, щоспробує вплинути на результати виборів по всій Європі, зростають.

Про це пише The Guardian. Перед виборами в Німеччині, Франції і Нідерландах європейська група East Stratcom, яка намагається розвінчувати вигадки російської пропаганди, а також вивчає спроби Росії впливати на результати виборів за допомогою дезінформації, отримала додаткові 800 тисяч євро фінансування.

На думку литовського євродепутата Пятраса Ауштрявічюса, ЄС повинен діяти більш рішуче і швидко.

"Думаю, втручання Росії у вибори в США були перевіркою. Для Москви було важливо почати з великої гри. Гадаю, для невеликих країн, які більшою мірою перебувають під російською загрозою, ризик зараз дуже високий", - сказав він.

Посол Латвії в ЄС Саніта Павлюта-Десландес зауважила, що частина населення Європи дивиться російські ЗМІ кожен день. І в ефірі коментують не лише події в світі чи війну в Україні, а й внутрішні події, наприклад, у Латвії.

"І саме тут криється небезпека", - вважає вона.

Раніше видання New York Times писало, що російські "тролі" атакують Фінляндію, намагаючись утримати її подалі від НАТО.

"Тролі наповнюють інформаційний простір такою великою кількістю теорій змов, що навіть притомні розумні люди божеволіють", - каже дослідник організації "Фінські сили оборони" Сара Янтунен.

Видання The Times також писало, що інтернет-тролі Путіна намагалися спровокувати паніку в Україні і США, розповсюджуючи вигадані історії в мережі.