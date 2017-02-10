ЄС готується до торговельної війни зі США - Die Zeit

Брюссель намагається зберегти світову економічну стабільність, заповнюючи торгівельний простір там, звідки йде Вашингтон.

ЄС готується до економічного протистояння зі США, яке почне Трамп. Flickr/Rock Cohen

Відколиофіційно став президентом США, у віце-президента Єврокомісії з питань зайнятості, інвестицій і конкуренції Юркі Катайнена побільшало роботи.

Він зустрічається з чиновниками з Індії, Китаю і країн Перської Затоки, щоб обговорити можливості для більш тісної співпраці.

Про це на сторінках Die Zeit пише оглядач Марк Ширітц, додаючи, що в понеділок Катайнен зустрівся в Берліні з міністром фінансів Німеччини Вольфгангом Шойбле і міністром економіки Брігіттою Циприс. Темою їхньої розмови була підготовка Євросоюзу до найбільшого виклику в історії існування організації - до можливої конфронтації зі США.

Автор нагадує, що Європа після Другої світової війни стала надійною опорою американської зовнішньої політики. Процес інтеграції країн на континенті до цього часу вважався у Вашингтоні фактором збереження миру і достатку в світі. Крім того, Євросоюз став величезним ринком, на якому американські компанії збували свою продукцію. Схоже, що у адміністрації Дональда Трампа зовсім інші погляди.

Новий президент США хвалив Brexit і звинувачував ЄС у тому, що він існує лише для того, щоб "обійти в торговельних питаннях Америку". Його кандидант на посаду американського посла в Брюсселі Тенд Маллох порівнював ЄС з СРСР, краху якого посприяли американці, а також прогнозував швидкий занепад євро.

"У Берліні говорять, що Трамп вже направив своїх емісарів у окремі європейські країни для укладання окремих торгових угод. Таку пропозицію Вашингтон зробив і німецькому федеральному уряду. Єврокомісія розцінює це як диверсію, оскільки згідно з європейськими угодами, регулюванням питань міжнародної торгівлі повинна займатися саме вона", - йдеться в статті.

Тож у Брюсселі розцінюють поведінку Вашингтона "як оголошення війни". Віце-президент Єврокомісії Юркі Катайнен намагається врятувати ситуацію і проявити європейську відкритість там, де американці будюуть бар'єри. Саме тому Єврокомісія кілька днів тому запропонувала нову угоду про вільну торгівлю Мексиці. Так ЄС може стати гарантом міжнародного торговельного порядку, який США збудували після Другої світової війни, а тепер намагаються зруйнувати.

Раніше екс-прем'єр Франції висловлював боювання, що Трамп і Путін перекроять карту Європи під свої інтереси. Жан-П'єр Раффарен висловив страхи, що Вашингтон може запропонувати окремим країнам-учасницям блоку такі ж угоди, як і Лондону, тим самим випробовуючи їхню солідарність.

Тим часом, колишнього посла США в Росії Майкла Макфола насторожує те, як новий президент захоплюється Володимиром Путіним. На сторінках Washington Post він написав, що не можна дозволити Трампу піти шляхом Путіна. Адже його поведінка сьогодні дуже схожа на поведінку російського президента в 2000 році.