ЄС готовий профінансувати відновлення інфраструктури Донбасу

Допомогу закладуть у фінплан на 2018-2020 роки.

ЄС готовий дати гроші на відбудову Донбасу Flickr/Rock Cohen

Євросоюз готує масштабну програму з надання допомоги у відновленні зруйнованої в результаті російської агресії інфраструктури на сході України, заявив представник головуючої Мальти в Раді ЄС Ян Борг під час дебатів у Європарламенті щодо погіршення ситуації в Донбасі.

"Ми готуємо істотну програму ЄС для підконтрольних уряду України територій уздовж лінії зіткнення, метою якої є підтримка економічного розвитку, соціальної інтеграції та створення робочих місць", - підкреслив представник Євросоюзу.

Він уточнив, що ця програма буде ґрунтуватися на фінансовому плані на 2018-2020 роки, і передбачати масштабну реконструкцію територій на сході України, коли це дозволять умови.

Представник ЄС також зазначив, що санкції проти Росії повинні залишатись, поки не будуть в повному обсязі виконані Мінські домовленості.

Ян Борг запевнив, що питання України залишається одним із головних пріоритетів у порядку денному політики Євросоюзу.

Як повідомлялося, ЄС виділить 620 мільйонів євро на реформи в Україні.