ЄС час ефективно боротися проти кібер-бійців Путіна - FT

У Трампа є причини заперечувати російське втручання, але європейським лідерам потрібно робити власні висновки.

ЄС варто зробити висновки з доповіді американської розвідки про втручання Росії у американські вибори. kremlin.ru

На думку розвідувальних управлінь, Володимир Путін хотів, щоб Дональд Трамп переміг на виборах президента. Тому наказав організувати "кампанію впливу", щоб підвищити шанси республіканця.

Наразі неможливо оцінити, наскільки хакерські атаки, публікація секретів і дизінформація Москви допомогли Трампу перемогти. Але з точки зору тих, хто все це організував, це неймовірний успіх і відносно дешевий спосіб впливати на події без потреби зламувати сервери виборчих дільниць. Трюк вочевидь вартий того, щоб повторити його ще десь.

Про це в редакційній статті пише Financial Times. У Дональда Трампа є причини заперечувати оцінки розвідників. Але у європейських лідерів, у свою чергу, немає права на самозаспокоєння. Звісно ж не варто переоцінювати зусилля Москви з підриву демократичних процесів. Це бувло б ознакою слабкості, а слабкість грає на руку Путіна. Але недооцінка можливостей російського президента створювати проблеми стало б великою помилкою. Кремль опанував "чорне мистецтво пропаганди", відточене в радянські часи, і модернізував його для більшого ефекту.

Ще до американський виборів накопичувалися свідчення того, що російські кібер-вояки націлилися на Європу. Німецька розвідка вважає, що в травні 2015 року росіяни вторглися в комп'ютерну мережу німецького парламенту. Минулого року те, як російські механізми пропаганди взялися сіяти ворожнечу навколо міграційної політики Ангели Меркель, багато сказало про наміри Москви. Інститути ЄС також неодноразово ставали жертвами кібератак. Також було встановлено, що Росія проводила таємні операції для підтримки радикальних і націоналістичних сил у Східній Європі.

"Росія - не єдина країна, яка використовує хакерські атаки як форму шпіонажу. Але її діяльність відрізнається агресивним застосуванням добутої інформації і розпосюдженням фальшивих новин для забруднення політичної атмосфери. Час для публікації викрадених даних під час президентських виборів в США був підібраний так, щоб ослабити Гілларі Клінтон", - йдется в статті.

Видання нагадує, що в березні 2015 року Європейська рада створила робочу групу під назвою East StratCom, мета якої було вивчати російську дезінформацію. Поки що вона фінансується дуже скромно. Але це потрібно виправити. Європейські чиновники повинні серйозно проаналізувати природу нової загрози і відрізняти сигнали тривоги від шуму. Терміново необхідна інтегрована і добре забезпечена стратегія протидії російскому втручанню.

Видання The Guardian писало, що звіт розвідки США про хакерські атаки Росії не зупинить Трампа. Зараз неможливо зупинити процес приходу Трампа в Білий дім. І хоча не можна точно сказати, чи вплинули б на щось публікація перед виборами звіту про хакерів з Росії, американський народ не був повністю поінформований про небезпеки, які надходять від кандидата Трампа. Розвідка США розсекретила частину доповіді про втручання Путіна у вибори. В ній йдеться, що російський президент особисто розпорядився почати кампанію для дескридитації Гіларі Клінтон під час виборів. Тим часом, Обама після доповіді розвідки переконаний у втручанні Росії у вибори в США. Він нагадав усім критикам американських спецслужб і республіканцям, що не варто вірити Путіну.