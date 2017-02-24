Єгипет удвічі підвищить вартість віз

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За відвідування країни іноземець заплатить 60 доларів.

Тури в Єгипет подорожчають vesberdsk.ru єгипетських в'їзних віз для іноземців зросте більш ніж удвічі, починаючи з наступного тижня, повідомляє abcnews з посиланням на джерела в МЗС країни.

Тепер іноземці будуть платити 60 доларів за візу, тоді як раніше платили 25 доларів за разову і 70 доларів для багаторазову візу. За даними джерел, банки та фірми отримали повідомлення від Міністерства закордонних справ про нове підвищення цін, яке вступить в силу вже в середу.

Як повідомлялося, втрачене економічне зростання країн Близького Сходу від так званої "арабської весни" становило 6% ВВП регіону у 2011 – 2015 роках або 614 млрд доларів, сказано в звіті Економічної і соціальної комісії ООН для Західної Азії.