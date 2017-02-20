Топ Новини
<
>

Єдина Росія відмовилися визнати "ДНРівський" паспорт Кобзона

20 лютого в 13:28

Після указу Путіна з'явилися пропозиції зайнятися "подвійним громадянством" Кобзона. У "Єдиній Росії" так не вважають.

Кобзон паспорт ДНР
"Єдина Росія" відмовилася визнати "Донецьку народну республіку"
kp.ru
"Паспорт" ДНР не дає підстав говорити про наявність подвійного громадянства у депутата Держдуми РФ Йосипа Кобзона, заявив перший заступник керівника Центрального виконкому партії "Єдина Росія" Костянтин Мазуревский.

"Кобзон Йосип Давидович не є громадянином іноземної держави з причини того, що Донецька народна республіка державою не є", - сказав він.

Так він прокоментував повідомлення деяких ЗМІ, які у своїх публікаціях пишуть, що "єдиноросам", а також Держдумі в цілому доведеться зайнятися "подвійним громадянством" Кобзона.

"Треба розуміти різницю між визнанням окремих документів і міжнародним визнанням держави", - сказав Мазуревский.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін своїм указом визнав дійсними "документи", що посвідчують особу, а також "реєстраційні знаки транспортних засобів, видані терористичними організаціями "ДНР" і "ЛНР".

Читайте також: Більшість жителів Росії схвалюють підтримку Кремлем угруповань "ДНР" і "ЛНР"

Як пише видання Financial Times, європейські дипломати бачать визнання Кремлем "документів""ДНР" і "ЛНР" попередження для України і Заходу. Адже це рішення з'явилося на тлі розчарування Москви новою адміністрацією США. Вашингтон так і не став на сторону Росії у конфлікті.

За матеріалами: Интерфакс , DT.UA ,
Читайте також
Теги Росія Кобзон ДНР ЛНР
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 27.03
EUR 28.78
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...