Єдина Росія відмовилися визнати "ДНРівський" паспорт Кобзона

Після указу Путіна з'явилися пропозиції зайнятися "подвійним громадянством" Кобзона. У "Єдиній Росії" так не вважають.

"Єдина Росія" відмовилася визнати "Донецьку народну республіку" kp.ru

"Паспорт" ДНР не дає підстав говорити про наявність подвійного громадянства у депутата Держдуми РФ Йосипа Кобзона, заявив перший заступник керівника Центрального виконкому партії "Єдина Росія" Костянтин Мазуревский.

"Кобзон Йосип Давидович не є громадянином іноземної держави з причини того, що Донецька народна республіка державою не є", - сказав він.

Так він прокоментував повідомлення деяких ЗМІ, які у своїх публікаціях пишуть, що "єдиноросам", а також Держдумі в цілому доведеться зайнятися "подвійним громадянством" Кобзона.

"Треба розуміти різницю між визнанням окремих документів і міжнародним визнанням держави", - сказав Мазуревский.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін своїм указом визнав дійсними "документи", що посвідчують особу, а також "реєстраційні знаки транспортних засобів, видані терористичними організаціями "ДНР" і "ЛНР".

Як пише видання Financial Times, європейські дипломати бачать визнання Кремлем "документів""ДНР" і "ЛНР" попередження для України і Заходу. Адже це рішення з'явилося на тлі розчарування Москви новою адміністрацією США. Вашингтон так і не став на сторону Росії у конфлікті.