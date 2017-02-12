Явка на виборах президента Туркменістану наблизилася до 100%

На виборчі дільниці прийшли понад 3 мільйонів громадян.
Голосування тривало 12 годин, виборчі дільниці закрилися о 19:00 за місцевим часом.
Претенденти на пост президента, в тому числі і чинний глава держави Гурбангули Бердимухамедов були в числі перших, що проголосували на виборах.
За ходом виборів стежили 3223 міжнародних спостерігачі У Туркменістані було відкрито 2548 виборчих дільниць, ще 39 – закордоном.
ЦВК назве переможцем кандидата, який набере більшість голосів.
З дев'яти кандидатів трьох висунули політичні партії країни, ще шістьох – ініціативні групи громадян.
У виборах бере участь чинний президент країни Гурбангули Бердимухаммедов. Він двічі очолював країну – в 2007 і 2012 роках. На останніх виборах він набрав близько 97% голосів.
Під час виборчої кампанії, публічну підтримку чинному президентові висловлювали представники різних соціальних груп туркменського суспільства. Альтернативні кандидати агітацією практично не займалися.
За період свого президентства Бердимухамедов став одним з найбільш жорстких автократичних лідерів на пострадянському просторі. Володіючи великими повноваженнями, він також є прем'єр-міністром і головнокомандуючим в країні, яка займає четверте місце в світі за запасами природного газу.
Як пише оглядач DT.UA Володимир Кравченко, в Туркменістані, який офіційно проголосив "епоху всемогутності і щастя", все вирішує одна людина — президент Гурбангули Бердимухаммедов, який особисто схвалює всі великі контракти і будь-який великий платіж Центробанку за межі країни.
Детальніше про важливість Туркменістану для економіки і зовнішньої політики України читайте в статті Володимира Кравченка "Країна Аркадага Туркменістан переживає "епоху щастя" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA