Явка на виборах президента Туркменістану наблизилася до 100%

На виборчі дільниці прийшли понад 3 мільйонів громадян.

Гурбангули Бердимухаммедов на попередніх виборах отримав 97% голосів

На виборах президентау неділю, 12 лютого, проголосували понад 3 мільйони 100 тисяч громадян країни. Явка склала 97,2%, повідомляє урядове інформагентство "Туркменістан сьогодні"

Голосування тривало 12 годин, виборчі дільниці закрилися о 19:00 за місцевим часом.

Претенденти на пост президента, в тому числі і чинний глава держави Гурбангули Бердимухамедов були в числі перших, що проголосували на виборах.

За ходом виборів стежили 3223 міжнародних спостерігачі У Туркменістані було відкрито 2548 виборчих дільниць, ще 39 – закордоном.

ЦВК назве переможцем кандидата, який набере більшість голосів.

З дев'яти кандидатів трьох висунули політичні партії країни, ще шістьох – ініціативні групи громадян.

У виборах бере участь чинний президент країни Гурбангули Бердимухаммедов. Він двічі очолював країну – в 2007 і 2012 роках. На останніх виборах він набрав близько 97% голосів.

Під час виборчої кампанії, публічну підтримку чинному президентові висловлювали представники різних соціальних груп туркменського суспільства. Альтернативні кандидати агітацією практично не займалися.

За період свого президентства Бердимухамедов став одним з найбільш жорстких автократичних лідерів на пострадянському просторі. Володіючи великими повноваженнями, він також є прем'єр-міністром і головнокомандуючим в країні, яка займає четверте місце в світі за запасами природного газу.

Як пише оглядач DT.UA Володимир Кравченко, в Туркменістані, який офіційно проголосив "епоху всемогутності і щастя", все вирішує одна людина — президент Гурбангули Бердимухаммедов, який особисто схвалює всі великі контракти і будь-який великий платіж Центробанку за межі країни.

Детальніше про важливість Туркменістану для економіки і зовнішньої політики України читайте в статті Володимира Кравченка "Країна Аркадага Туркменістан переживає "епоху щастя" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".