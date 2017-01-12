Японському імператорові хочуть повернути середньовічний титул

У випадку зречення Акіхіто від японського престолу йому можуть надати індивідуальний титул.

Акіхіто може стати імператором на спокої"

Японському імператору в разі реального зречення від престолу можуть повернути середньовічний титул "дайдзьо тенно" або скорочено "дзьоко". Це можна трактувати як "імператор на спокої". Тепер цей термін передбачається внести у спеціальний закон, покликаний визначити всі умови та процедури, пов'язані зі зреченням 83-річного Акіхіто від престолу, повідомляє японське інформагентство Kyodo, пише ТАСС.

Титул, ймовірно, застосують тільки до Акіхіто, без створення прецеденту для спадкоємця престолу.

Титул "дзьоко" використовували у середньовіччі, коли зречення імператорів були нерідким явищем. Однак тоді правила допускали те, що відрікся імператор зберігав певну політичну владу. В сучасних умовах уряд Японії хотів би цього категорично уникнути, що також повинно знайти відображення в новому законі.

Раніше повідомлялося, що новий імператор Японії в разі відречення Акіхіто від престолу зможе успадкувати владу на початку 2019 року.

Японський уряд раніше прогнозиовало, що імператор Акіхіто зречеться престолу в 2018 році. А до цього часу необхідно підготувати законодавчу базу.

Нагадаємо, про свій намір відректися від влади імператор заявив ще в липні 2016 року. Таке рішення - безпрецедентне в історії сучасної Японії.

У 82-річного Акіхіто в останні роки значні проблеми зі здоров'ям.

Акіхіто займає імператорський трон протягом 27 років - в 1989 році він став спадкоємцем імператора Хірохіто, при якому Японія воювала у Другій світовій війні.

Наступником Акіхіто стане його син - крон-принц Нарухіто.