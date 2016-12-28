Японський прем'єр вперше відвідав Перл-Харбор

Вибачатися за напад японської армії на американську базу ВМС Сіндзо Абе не став.

На Гаваях вшанували пам'ять жертв японського нападу wikipedia

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе і президент США Барак Обама вшанували пам'ять американців, загиблих на військовій базі Перл-Харбор (Гаваї) від атаки японської авіації в грудні 1941 року. Абе і Обама взяли участь у пам'ятній церемонії біля меморіалу лінкора "Арізона", а також поклали вінки в бухті Перл-Харбора, де після бомбардування цей корабель затонув.

Абе за дії японців у 1941 році вибачатися не став, однак, як повідомляє DW, заявив: "Я сумую про всі життя, віднесені війною, яка розпочалася звідси. Жахи війни не повинні повторитися. Ми побудували вільну і демократичну державу і відмовилися від ведення війни. 75 років після війни ми йдемо дорогою миру і, відчуваючи тиху гордість за це, не збираємося згортати з цього шляху".

Обама при цьому підкреслив: "Це історичний жест, він говорить про силу примирення, союзу між американським і японським народом, нагадує про те, що навіть найглибші рани війни можуть поступитися місцем дружбу і довгому світу". За його словами, після Другої світової війни обидві країни обрали дружбу і мир", що дозволило їм добитися великого успіху". Як зазначив президент США, "мирним взаємодією можна домогтися більшого, ніж війною; а примирення приносить більше плодів, ніж відплата".

Абе став першим главою японського уряду, який відвідав Перл-Харбор.

Нагадаємо, вибачатися не став і Обама, який у травні цього року відвідав японське місто Хіросіма. Його жителі стали жертвами американської ядерного бомбардування в 1945 році.

Японці бомбили Перл-Харбор 7 грудня 1941 року, після чого США стали учасниками Другої світової війни. В ході нападу було потоплено 4 лінкори, 2 есмінця, 1 мінний загороджувач. Втрати американської авіації склали 188 літаків знищеними, ще 159 були важко ушкоджені. Американці втратили 2403 людини убитими (з них більше 1000 на борту вибухнув лінкора "Арізона") і 1178 пораненими. Японці втратили 29 літаків — 15 пикировщиков, 5 торпедоносцев і 9 винищувачів. Були потоплені 5 надмалих підводних човнів. Втрати в людях склали 55 осіб.

Ядерну бомбу на Хіросіму американські ВПС скинули 6 серпня 1945 року. Значна частина міста була зруйнована вибухом було вбито 70 тисяч осіб, ще 60 тисяч померли від променевої хвороби, опіків і поранень. Радіус зони повного руйнування становив приблизно 1,6 кілометра, а пожежі виникли на площі 11,4 квадратних кілометра. 90 % будівель Хіросіми були пошкоджені або повністю знищені. За перші півроку після бомбардування померли 140 тис. чоловік.

9 серпня 1945 року американці скинули ядерну бомбу на японське місто Нагасакі.