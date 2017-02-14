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Японія висловила протест РФ за привласнення російських назв п'яти Курильським островам

14 лютого в 13:33

У Росії критику відкидають, називаючи перейменування суверенним правом РФ.

Курилы
Курильські острови знову стали причиною спору Японії і РФ
Уряд Японії направив протест Росії через присвоєння п'яти островам Курильської гряди російських назв. Японська сторона назвала поведінку РФ неприйнятною, повідомляє ТАСС.

При цьому японські дипломати вважають, що інцидент не повинен вплинути на процес переговорів між країнами. Крім того, в Японії впевнені, що ця ситуація підтверджує необхідність прийняття рішення територіального спору.

В прес-службі російського президента відповіли на японський протест, зазначивши, що Курильські острови є територією Росії, а їх перейменування – суверенне право країни.

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Раніше повідомлялося, що Японія і РФ домовилися про спільну господарську діяльність на Курильських островах.

Нагадаємо, Росія володіє чотирма островами Південних Курил як правонаступниця Радянського Союзу за підсумками Другої світової війни. Японія вважає, що ці острови належать їй. Територіальний спір досі заважає Токіо та Москві підписати формальний договір про мир. Курильські острови — 56 островів між російським півостровом Камчатка і японським островом Хоккайдо.

За матеріалами: ТАСС
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Теги Росія Курили Японія острови
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