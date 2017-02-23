Японія направила Росії протест у зв'язку з планами розміщення дивізії на Курилах

Плани Росії йдуть врозріз з позицією Японії.

Японію турбують військові плани РФ щодо Курил topwar.ru

Уряд Японії вислав протест Росії у зв'язку з планами РФ розмістити дивізію на спірних Курильських островах в цьому році, повідомив генеральний секретар японського уряду Єсихиде Суга.

Про плани розміщення дивізії у своєму виступі в Держдумі РФ 22 лютого повідомив російський міністр оборони Сергій Шойгу.

"Протест був спрямований по дипломатичних каналах 22 і 23 числа (лютого - ред). Прикро, якщо ВС Росії посилять військову присутність на північних територіях (Курилах – ред.). Це йде врозріз з позицією нашої держави", — підкреслив Суга на прес-конференції, повідомляє РИА "Новости".

Японія претендує на південні острови Курильської гряди — Ітуруп, Кунашир, Шикотан і архіпелагу Хабомаї. Передачу їй цих островів Японія поставила умовою укладення мирного договору з Росією, який після закінчення Другої світової війни так і не був підписаний. Позиція Москви полягає в тому, що південні Курили увійшли до складу СРСР за підсумками Другої світової війни, і російський суверенітет над ними, що має відповідне міжнародно-правове оформлення.

Ще в 2015 році Шойгу анонсував будівництво Росією нових військових баз на Курилах і в Арктиці.