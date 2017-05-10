Яким би було незалежне розслідування зв'язків Трампа з Росією? - NYT

Навіть якби Конгрес створив спеціальний орган для цього, він би все одно не зміг би висунути обвинувачення.

Провести незалежне розслідування зв'язків Трампа з Росією складно. Dominique A. Pineiro / Flickr

Рішення президента ДональдаДжеймса Комі у вівторок знову посилило заклики демкратів провести незалежне розслідування втручання Росії у вибори в США і можливих зв'язків команди переможця з російськими чиновниками.

Дехто говорив про необхідність призначити спеціального прокурора для управління розслідування. Останні події підвищили інтерес до деяких юридичних аспекців.

Про це сьогодні пише лояльне до Демократичної партії видання New York Times, додаючи, що заклики про призначення спеціального прокурора у США більше не можна втілити. Тому що термін дії закона, який передбачав створення такої посади, закінчився.



Видання нагадує про те, як в 70-х роках президент Річард Ніксон розпорядився звільнити такого спеціального прокурора, який вів справу Вотергейту. Після цього Конгрес створив нову посаду, захищену від політичного впливу, для розслідування злочинів, скоєних представниками найвищої ланки влади. Спочатку ця нова посада теж називалася "спеціальний прокурор", а потім була перейменована на "незалежний радник".

Відповідний закон створював вимогу, щоб такого незалежного радника призначала ради з трьох суддей. За його подальшими діями стежили судді, а президент США не міг його звільнити чи замінити. Верховний суд постановив, що закон відповідає вимогам конституції США, але його критики наполягали, що документ дозволяє незалежному раднику діяти, як заманеться. Республіканці "зненавиділи" закон про незалежного радника в часи адміністрації Рональда Рейнага і розслідування справи "Іран-контрас" у 1986 році. Демократи ж незлюбили закон в часи президенства Білла Клінтона і розслідування справи проти нього за зв'язки з Монікою Левінскі. Коли дія закону завершилася в 1999-му, Конгрес не продовжив її.

Того ж року Департамент юстиції створив нові правила, які передбачають призначення незалежного прокурора з широкими повноваженнями. Але якби зараз Генпрокурор Род Розейнштайн признчив когось на таку роль, цей "незалежний прокурор" був би під його контролем, а отже і під контролем Трампа. Тож його рішення могли б бути відхилені, а сам він звільнений.

Тим часом, кілька республіканців на тлі звільнення директора ФБР закликали до дій Конгрес США. Вони закликали створити незалежний особливий орган спеціально для розслідування справи щодо Росії. Робота цього органу або доповнила б вже існуючі розслідування комітетів з питань розвідки Сенату і Палати представників, або замінила б їх.

"Але такі організації мали б право викликали підозрюваних в суд, але їхня робота завершилася б лише звітом. Вони б не мали повноважень висувати кримінальні обвинувачення", - йдеться в статті.

Сьогодні лояльне до Демократичної партії видання New York Times також писало, що у рішенні Трампа звільнити директора ФБР чути відлуння Вотергейту. Адже з часів Річарда Ніксона жоден президент США не наважувався звільнити того, хто вів розслідування справи проти нього.

Нагадаємо, що на відкритому слуханні голова ФБР підтвердив існування розслідування щодо зв'язку команди Трампа з Росією. При цьому він зауважив, що зазвичай бюро не підтверджує і не спростовує існування будь-яких розслідувань. Однак, в даному випадку робить виключення. Пізніше видання The Economist повідомило, що ФБР підозрювало екс-радника Трампа в роботі на Росію. Судові записи, які вже є у вільному доступі, свідчать, що людина, ідентифікована як Картер Пейдж, у Нью-Йорку в 2013 році контактувала з російським шпигуном, який видавав себе за дипломата. Сам Пейдж запевняє, що він обмінювався лише відкритими матеріалами.