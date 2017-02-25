ВПС США вперше розмістять в Європі бойові літаки п'ятого покоління F-35A

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Такі ж винищувачі американські військові направлять на Близький Схід.

Новітні американські винищувачі тепер будуть і в Європі Википедия

Військово-повітряні сили США в цьому році вперше розмістять в Європі винищувачі-бомбардувальники п'ятого покоління F-35A.

"Я б очікував їх (літаків – ред.) розгортання навесні-влітку. Європа, звісно, є тим місцем, куди ми хотіли б спрямувати ці літаки. Тому я бачу, що це відбудеться", повідомив глава Бойового командування ВПС США генерал Герберт Карлайл, пише ТАСС.

Такі ж літаки в перспективі планується направити в Азіатсько-Тихоокеанський регіон і Близький Схід.

"Крім того, у нас є плани направити їх (винищувачі F-35A – ред.) в Тихоокеанський регіон. І у нас є плани направити їх на Близький Схід в не настільки віддаленому майбутньому", - заявив Карлайл. При цьому він уточнив, що таке розгортання на Близькому Сході відбудеться не в 2017 році, а пізніше.

F-35 - це багатоцільова бойова машина, спроектована з використанням технології зниження помітності і здатна нести ядерні боєзаряди. У США F-35 випускається в трьох різних модифікаціях: для ВПС, ВМС і Корпусу морської піхоти. Модель для морпіхів здатна здійснювати вертикальний зліт і посадку.

У січні в німецькому порту Bremerhaven почалася розвантаження військового обладнання бронетанкової бригади Бойової групи США, призначеної для Польщі. Бригадна бойова група США перекидає близько 3,5 тисяч солдатів, понад 400 одиниць гусеничної і понад 900 пересувної військової техніки, в тому числі 87 танків, 18 самохідних гаубиць Paladin, 400 армійських позашляховиків Humvee і 144 бойових машин піхоти Bradley.

Американські бригади будуть знаходиться в Польщі і в інших країнах регіону в ротаційному порядку в рамках операції Atlantic Resolve, що є відповіддю на агресію Росії в Україні.