Вперта любов Трампа до Путіна зруйнує його президенство - WP

Переможець на виборах президента США Дональд Трамп і його перехідна команда вже роздратувала депутатів від обох партій.

Трампа чекають серйозні проблеми з Конгресом. Flickr/ Gage Skidmore

Виступи демократів і республіканців на американському телебаченні в неділю дали чітко зрозуміти, що заперечення втручання Росії у вибори вз боку перехідної команди, а також її спроби виправдати поведінку Володимира Путіна і демонстративне небажання діяти в інтересах Америки призведе до того, що у Дональда Трампа почнуться проблеми з Конгресом.

Про це на сторінках Washington Post пише оглядач Дженіфер Рабін, яка цитує слова представника демократів у Розвідувальному комітеті Адама Шіффа, які він сказав в ефірі CNN: "Ніхто не підриває легітимність президенства Трампа більше, ніж сам Дональд Трамп".

Тим часом, депутат від Республіканської партії Ліндсі Грахам в ефірі NBC наголосив, що втручання Росії не стало причиною, чому Гіларі Клінтон програла вибори.

"Ми намагаємось з'ясувати, що росіяни зробили з нашими вибори і переконатися, що інші народи включно з росіянами не будуть такого робити в майбутньому", - сказав республіканець.

При цьому він застеріг Трампа: "Через кілька тижнів Дональд Трамп стане захисником вільного світу і демократії. Він повинен дати зрозуміти всім в Америці, як республіканцям, так і демократам, що він збирається змусити Росію заплатити ціну за спробу втручання. Якщо навіть це не вплинуло на результат виборів, вони все одно намагалися втрутитися. А за це платять. І мені байдуже, які в них були мотиви", - додав він.

Оглядач зауважує, що виникла дивна ситуація, в якій обидві партії погоджуються, що Росія намагається підірвати американську демократію, в той час як переможець на виборах повторює російську пропаганду. Тож в повітрі зависло питання: заперечення Трампа продиктовані лише його егоцентричним твердженянням, що ніхто не допомагав перемогти? Чи він збирається стати на бік Росії проти американських інтересів? А відмова Трампа оприлюднити свою податкову декларацію змушує серйозно думати про другий варіант. Та якою б не була причина, ситуація стає все більш напруженою з наближенням дня інавгурації.

"Путін проводить в Європі, Сирії і інших кутках світу таку політику, яка суперечить нашій. Думаю, коли Трамп увійде в Овальний кабінет, він зрозуміє, що дуже багато людей в секторі безпеки включно з генералом Джеймсом Меттісом, який має військове минуле, а також більшістю членів Об'єднаного комітету начальників штабів США, насправді визнають, що Росія стала дуже реальною загрозою через її вчинки, такі як анексія Криму, вторгнення в Україну, розгортання ядерної зброї, а також боротьба за домінування в морі, на землі і в кіберпросторі, підтвердженням чому стало безпрецедентна атака на демократичний процес в США", - сказала Мішель Флурной, яка працювала в адміністрації Обами.

Питання в тому, що чи буде Трамп опиратися спільній думці радників, Конгресу, розвідки і незалежних експертів. Раніше повідомлялося, що Трамп прийме рішення по Росії після інавгурації. Новий президент почне свою роботу в Білому домі 20 січня.

Тим часом, у Конгресі США пригрозили Трампу "рішучими заходами" у разі спроби скасувати санкції проти РФ.

29 грудня, президент США Барак Обама підписав указ про введення санкцій проти Росії за хакерські атаки і втручання у виборчий процес. До санкційного списку Мінфіну США включили шість фізичних осіб і п'ять організацій, включаючи Федеральну службу безпеки РФ і Головне розвідувальне управління Генштабу Міноборони Росії.