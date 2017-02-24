Вперше за 35 років довибори в Британії виграла партія влади

Головною причиною є слабкість опонентів.
Вперше за 35 років правляча партія змогла виграти довибори, тим самим показавши слабкість опозиції. Ще істотнішою є географія перемоги. Регіон Копленд, в якому перемогли Торі, з 1935 року вибирав представників Лейбористської партії, що викликало різку критику лідера лейбористів Джеремі Корбіна.про вихід Королівства з Євросоюзу. За документ проголосувало 494 парламентарів. Очікується, що закон може бути прийнятий Палатою лордів в березні.
Це дасть можливість прем'єр-міністру Терезі Мей запустити процес виходу, який вона запланувала почати до кінця поточного місяця. Тим самим, почнеться дворічний процес виходу Великобританії з ЄС, який повинен завершитися до квітня 2019 року.DT.UA