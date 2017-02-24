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Вперше за 35 років довибори в Британії виграла партія влади

24 лютого в 09:41

Головною причиною є слабкість опонентів.

Тереза Мэй1
Перемога на довиборах дасть Терезі Мей більше легітимності у здійсненні Brexit
Number 10/Flickr
Консервативна партія під керівництвом прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей виграла довибори в парламент, трохи збільшивши свою більшість. Низькі показники конкурентів дадуть їй більшу свободу у проведенні виходу країни з Євросоюзу, повідомляє Reuters.

Вперше за 35 років правляча партія змогла виграти довибори, тим самим показавши слабкість опозиції. Ще істотнішою є географія перемоги. Регіон Копленд, в якому перемогли Торі, з 1935 року вибирав представників Лейбористської партії, що викликало різку критику лідера лейбористів Джеремі Корбіна.

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Нагадаємо, 2 лютого британські депутати у другому читанні схвалили законопроект про вихід Королівства з Євросоюзу. За документ проголосувало 494 парламентарів. Очікується, що закон може бути прийнятий Палатою лордів в березні.

Це дасть можливість прем'єр-міністру Терезі Мей запустити процес виходу, який вона запланувала почати до кінця поточного місяця. Тим самим, почнеться дворічний процес виходу Великобританії з ЄС, який повинен завершитися до квітня 2019 року.

За матеріалами: DT.UA
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Теги партія парламент Мей Британія
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