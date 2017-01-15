Влада Туреччини заявила про нейтралізацію дев'яти бойовиків ІДІЛ

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Турецькі війська також знищили 198 об'єктів, включно зі збрєю, технікою, командними центрами терористів і складами боєприпасів.

Влада Туреччини повідомила про нейтралізацію кількох бойовиків ІДІЛ b.dk

Під час чергового етапу операції "Щит Євфрату" військазнищили 198 об'єктів, що належать бойовикам "Ісламської держави", а також нейтралізували дев'ять бойовиків ІДІЛ, повідомляє агентство Anadolu з посиланням на військових посадовців держави.

Всі бойовики були нейтралізовані на півночі Сирії. За словами співробітників агентства, влада Туреччини любить використовувати щодо бойовиків слово "нейтралізований", яким може позначатися як вбивство терориста, так і взяття його в полон.

Згідно з заявою Генерального штабу Туреччини, війська країни знищили в цілому 186 об'єктів ІДІЛ. З відповідною заявою турецькі чиновники виступили в неділю, 15 січня. Серед знищеного склади боєприпасів, командні центри, захисні споруди, транспортні засоби і зброя, включно з гаубицями і ракетними установками. Окремо були знищені 12 інших об'єктів.

Нагадаємо, Туреччина почала сухопутну операцію "Щит Євфрату" на території Сирії у середу, 24 серпня. Вона спрямована проти терористів "Ісламської держави" і місцевих курдів.

Раніше представник Пентагону заявив, що за два роки військової операції проти ІДІЛ, коаліція на чолі з США знищила на території Сирії та Іраку близько 50 тисяч бойовиків цієї організації.