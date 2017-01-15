Влада Туреччини заявила про нейтралізацію дев'яти бойовиків ІДІЛ

Турецькі війська також знищили 198 об'єктів, включно зі збрєю, технікою, командними центрами терористів і складами боєприпасів.
Всі бойовики були нейтралізовані на півночі Сирії. За словами співробітників агентства, влада Туреччини любить використовувати щодо бойовиків слово "нейтралізований", яким може позначатися як вбивство терориста, так і взяття його в полон.
Згідно з заявою Генерального штабу Туреччини, війська країни знищили в цілому 186 об'єктів ІДІЛ. З відповідною заявою турецькі чиновники виступили в неділю, 15 січня. Серед знищеного склади боєприпасів, командні центри, захисні споруди, транспортні засоби і зброя, включно з гаубицями і ракетними установками. Окремо були знищені 12 інших об'єктів.
Нагадаємо, Туреччина почала сухопутну операцію "Щит Євфрату" на території Сирії у середу, 24 серпня. Вона спрямована проти терористів "Ісламської держави" і місцевих курдів.
Раніше представник Пентагону заявив, що за два роки військової операції проти ІДІЛ, коаліція на чолі з США знищила на території Сирії та Іраку близько 50 тисяч бойовиків цієї організації.DT.UA