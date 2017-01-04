Влада Туреччини встановила особу стамбульського терориста, але його ім'я поки не оголошене

Розшук злочинця, особа якого вже встановлена, триває.

У Туреччині тривають затримання у зв'язку з розслідуванням теракту стамбульського

Владі Туреччини вдалося встановити особу терориста , який в новорічну ніч влаштував бійню в нічному клубі в Стамбулі. Про це заявив у середу, 4 січня, міністр закордонних справ країни Мевлют Чавушоглу в інтерв'ю турецькому державному агентству Anadolu. Оголошувати ім'я злочинця міністр не став. Його розшук триває.

Тим часом у Туреччині тривають затримання у зв'язку з розслідуванням стамбульського теракту.

У місті Ізмір були затримані 27 підозрюваних. Загальна кількість затриманих становила вже 43 людини, повідомляє агентство dpa.

У результаті нападу на нічний клуб Reіna в Стамбулі 1 січня щонайменше 39 людей загинули і 69 отримали поранення. Нападник, озброєний аавтоматическим зброєю, відкрив вогонь по співробітниках поліції біля будівлі нічного клубу Reina, потім зайшов всередину і почав стріляти по відвідувачах, які святкували новий рік.

Відповідальність за вчинення теракту взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".