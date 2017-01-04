Влада Туреччини встановила особу стамбульського терориста, але його ім'я поки не оголошене

Розшук злочинця, особа якого вже встановлена, триває.
Тим часом у Туреччині тривають затримання у зв'язку з розслідуванням стамбульського теракту.
У місті Ізмір були затримані 27 підозрюваних. Загальна кількість затриманих становила вже 43 людини, повідомляє агентство dpa.
У результаті нападу на нічний клуб Reіna в Стамбулі 1 січня щонайменше 39 людей загинули і 69 отримали поранення. Нападник, озброєний аавтоматическим зброєю, відкрив вогонь по співробітниках поліції біля будівлі нічного клубу Reina, потім зайшов всередину і почав стріляти по відвідувачах, які святкували новий рік.
Відповідальність за вчинення теракту взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".Deutsche Welle (Русская редакция)