Влада Болівії дозволила фермерам вдвічі збільшити посіви коки

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Голова болівійського парламенту вважає, що листя коки потрібно "звільнити".

У Болівії люблять чай з коки

В Болівії парламент прийняв закон, за яким в країні можна вдвічі збільшити легальні посадки коки. Раніше рослина, яке є головною складовою виробництва кокаїну , можна було сіяти на 12 тис. га, відтепер площа легальних насаджень збільшена до 24 тис. га, повідомляє Reuters.

За словами голови верхньої палати парламенту Альберто Гонсалеса, листя коки необхідно "припинити демонізувати, декриміналізувати і звільнити". "Ми говоримо про священний листок, який не заслуговує того клейма, яке носить на собі вже 30 років", - сказав Гонсалес.

Болівійці традиційно жують листя коки, щоб подолати наслідки проживання на великих висотах. Крім того, щорічно Болівія споживає близько 25 тис. тонн листя коки для релігійних цілей.