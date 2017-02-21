Визнання Росією "паспортів" "ДНР" і "ЛНР" суперечить Мінським угодам - Франція в ООН

Санкції проти РФ будуть збережені до повного виконання "Мінська", повідомив Делатр.
"В Україні ми продовжуємо невтомно з нашим партнером Німеччиною здійснювати всі зусилля в "нормандському форматі" для повного виконання Мінських угод. Всі визнають, що це єдиний шлях для мирного врегулювання конфлікту. Недавня напруженість в Авдіївці викликає серйозну стурбованість, також ми шкодуємо про рішення Росії про визнання "документів", виданих владою деяких регіонів Донецької і Луганської областей. Це суперечить духу Мінських угод", - сказав Делатр.
Він також зазначив, що санкції проти РФ будуть збережені до повного виконання Мінських домовленостей.
Нагадаємо, за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи 15 лютого в Мінську, учасники зустрічі наголосили на необхідності повного виконання Мінських угод, включно з Меморандумом від 19 вересня 2014 року. На думку представників Групи, режим припинення вогню повинен бути стійким і тривалим, важкі гармати слід відвести від лінії зіткнення, а Спеціальній моніторинговій місії (СММ) ОБСЄ слід підтвердити такий відвід.
Раніше повідомлялося, що в Кремлі відреагували на заяви про можливе визнання "ДНР" і "ЛНР".
Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що указ президента РФ Володимира Путіна визнання документів жителів Донбасу підписаний виключно в гуманітарних цілях.
Як повідомлялося, Російська Федерація визнала дійсними "документи", а також "реєстраційні знаки транспортних засобів, видані терористичними організаціями "ДНР" і "ЛНР".Інтерфакс-Україна