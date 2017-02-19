Визнання "документів" ОРДЛО не змінює ставлення РФ до їхнього статусу – Лавров

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Путін підписав відповідний указ виключно в гуманітарних цілях, заявляють в МЗС РФ.

Лавров не змінив ставлення до ОРДЛО МЗС Росії

Указ президента РФ Володимира Путіна про визнання документів жителів Донбасу підписаний виключно в гуманітарних цілях, заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

"Суто з гуманітарних міркувань, на той період, поки не будуть повністю виконані Мінські домовленості, поки не врегулюється все, що потрібно врегулювати у відповідності з мінським "Комплексом заходів", указом президента дозволено приймати ті посвідчення особистості, які є у жителів Донбасу, Донецька і Луганська, для того щоб вони могли і в Росії потрапляти легітимно, і потім переміщатися на залізничному, авіаційному транспорті з Російської Федерації", - сказав Лавров журналістам у Мюнхені.

Міністр зазначив, що жителів Донбасу "постійно піддають різним блокадам, різним обмеженням".

"Вони не можуть отримувати пенсії, соціальні допомоги, не можуть мати нормального доступу до медичних послуг, враховуючи, що багато медичні установи на Донбасі були зруйновані або сильно постраждали, не можуть, власне, вони і подорожувати по своїх справах, враховуючи, тим більше, наявність величезної кількості сімей, родичів, друзів, які живуть по обидва боки кордону в Донбасі, у Російської Федерації", - зазначив Лавров.

Разом з тим міністр заявив, що відповідний указ не обговорювалося на минулій в суботу в Мюнхені зустрічі в "нормандському форматі".

"Я не думаю, що хтось вбачає в цьому якийсь зміна позиції (Росії по статусу самопроголошених ДНР і ЛНР)", - сказав Лавров.

Як повідомлялося, Російська Федерація визнала дійсними "документи", а також "реєстраційні знаки транспортних засобів, видані терористичними організаціями "ДНР" і "ЛНР".