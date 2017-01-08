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Військові в Кот-Д'івуарі захопили будівлю міноборони

8 січня в 02:45

Бунтівні солдати вимагають підвищення зарплати.

мятеж
Бунтівники в Кот-Д'івуарі захопили міноборони

В африканській республіці Кот-Д'івуар військовослужбовці захопили будівлю міністерства оборони, відкривши стрілянину в повітря, повідомляє Reuters з посиланням на дипломатичні джерела.

За даними джерела, повстанці спорудили навколо будівлі барикади. Більшість бунтівних солдатів – колишні повстанці, які склали зброю і перейшли служити на бік уряду. Однак потім вони повстали, вимагаючи підвищення зарплати, після чого захопили друге за величиною місто країни Буаке з населенням 500 тисяч осіб, після чеко в руках повстанців виявилося ще чотири міста.

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Президент Кот-Д'івуару Алассан Уаттара терміново повернувся в столицю країни Абіджан з сусідньої Гани, де був на інавгурації нового президента. Міністр оборони Ален-Рішар Донваї відправився в Буаке для переговорів з лідерами заколоту.

За матеріалами: Reuters
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