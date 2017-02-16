Військове відомство Росії відновило ансамбль Александрова

При наборі нових артистів до Хору Червоної армії враховувалося "безмежне бажання служити своїй країні".

Нові артисти Хору Червоної армії висловили безмежне бажання служити своїй країні RFERL.org

Військове відомство Росії відновило Академічний ансамбль пісні і танцюпісля загибелі в авіакатастрофі 25 грудня 2016 року частини його артистів.

Оновлений склад ансамблю вперше вийшов на сцену Центрального академічного театру російської армії.

Статс-секретар - заступник міністра оборони РФ Микола Панков, відкриваючи концерт, сказав, що "новими артистами ансамблю стали кращі з кращих".

"Клавным критерієм відбору були не тільки чудові вокальні дані, але і безмежне бажання служити своїй країні", - додав він.

У програму першого концерту увійшли традиційні твори ансамблю "Калинка", "Александровская песня", "Зачарованная даль", "Вдоль по Питерской", "Пора в путь-дорогу", "Смуглянка", "Журавли", "Несокрушимая и легендарная" і попурі на тему армійських пісень.

Літак військового відомства Російської Федерації Ту-154 розбився на Різдво, 25 грудня після вильоту з Сочі. На борту літака перебувало 92 людини. У літаку також летіли 65 осіб з військового ансамблю пісні і танцю імені Александрова (більш відомого як "Хор Червоної армії"). Це майже весь хор колективу, за винятком трьох солістів, яких не було на борту. Військові артисти повинні були дати новорічний концерт для російських окупаційних сил у Сирії. Також у літаку було дев'ять журналістів телеканалів, заборонених в Україні, і член ради при президентові РФ Єлизавета Глінка, відома викраданнями українських дітей з окупованого Донбасу і співпрацею з російською армією.