Війська Сенегалу вторглися до Гамбії

Метою інтервенції є передача влади обраному президенту.

Армія Сенегалу увійшла в Гамбії

Армія Сенегалу увійшла на територію сусідньої Гамбії з метою передачі влади новообраному президенту Адамі Барроу, повідомили в прес-службі збройних сил Сенегалу.

Операція повинна примусити колишнього президента країни Яйю Джамме поступитися владі Адамі Барроу. Про участь у військовій кампанії заявили також Нігерія і Гана.

1 грудня 2016 року в Гамбії відбулися президентські вибори, в яких виграв Барроу, набравши 45,5%. Однак президент Джамме відмовився визнати підсумки голосування і передати владу. Він запровадив в країні надзвичайний стан.

Рада Безпеки ООН 19 січня одностайно виступила за передачу влади в Гамбії Адамі Барроу, висловивши повну підтримку зусиллям Економічного співтовариства країн Західної Африки (ЕКОВАС) щодо виконання "волі народу Гамбії, відображеної в результатах виборів 1 грудня".