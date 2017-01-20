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Війська Сенегалу вторглися до Гамбії

20 січня в 00:50

Метою інтервенції є передача влади обраному президенту.

Сенегал армия
Армія Сенегалу увійшла в Гамбії
Армія Сенегалу увійшла на територію сусідньої Гамбії з метою передачі влади новообраному президенту Адамі Барроу, повідомили в прес-службі збройних сил Сенегалу.

Операція повинна примусити колишнього президента країни Яйю Джамме поступитися владі Адамі Барроу. Про участь у військовій кампанії заявили також Нігерія і Гана.

1 грудня 2016 року в Гамбії відбулися президентські вибори, в яких виграв Барроу, набравши 45,5%. Однак президент Джамме відмовився визнати підсумки голосування і передати владу. Він запровадив в країні надзвичайний стан.

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Рада Безпеки ООН 19 січня одностайно виступила за передачу влади в Гамбії Адамі Барроу, висловивши повну підтримку зусиллям Економічного співтовариства країн Західної Африки (ЕКОВАС) щодо виконання "волі народу Гамбії, відображеної в результатах виборів 1 грудня".

За матеріалами: Deutsche Welle (Русская редакция)
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