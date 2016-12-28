Виявлено та піднято з води другий чорний ящик Ту-154

З дна піднято другий бортовий самописець літака Ту-154.

Виявлено та піднято з дна другий бортовий самописець літака Ту-154 tvc.ru

Виявлено та піднято з дна другий бортовий самописець літака Ту-154, який зазнав аварії в Чорному морі, повідомляє Міноборони Росії.

"Меньше ніж півгодини назад виявлено та піднято з дна другий бортовий самописець літака Ту-154", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що експерти Міноборони Росії, провівши попередній аналіз записів одного з бортових самописців літака Ту-154, що впав у неділю в Чорне море в районі Сочі, підтвердили версію про помилку пілотування.

Нагадаємо, 25 грудня в акваторії Сочі зазнав аварії літак Ту-154 Міністерства оборони Російської Федерації. На борту знаходилися 92 людини, в тому числі учасники ансамблю імені Александрова, знімальні групи "Первого канала", НТВ і телеканалу "Звезда", а також член ради при президентові РФ Єлизавета Глінка, яка незаконно ввивозила українських дітей з окупованого Донбасу. Пасажири літака летіли до Сирії на російську авіабазу Хмеймім з новорічним концертом.

Детальніше про катастрофу читайте в матеріалі DT.UA "Катастрофа російського Ту-154: головне".