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Виявлено та піднято з води другий чорний ящик Ту-154

28 грудня в 11:16

З дна піднято другий бортовий самописець літака Ту-154.

Ту-154 поиск
Виявлено та піднято з дна другий бортовий самописець літака Ту-154
tvc.ru
Виявлено та піднято з дна другий бортовий самописець літака Ту-154, який зазнав аварії в Чорному морі, повідомляє Міноборони Росії.

"Меньше ніж півгодини назад виявлено та піднято з дна другий бортовий самописець літака Ту-154", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що експерти Міноборони Росії, провівши попередній аналіз записів одного з бортових самописців літака Ту-154, що впав у неділю в Чорне море в районі Сочі, підтвердили версію про помилку пілотування.

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Нагадаємо, 25 грудня в акваторії Сочі зазнав аварії літак Ту-154 Міністерства оборони Російської Федерації. На борту знаходилися 92 людини, в тому числі учасники ансамблю імені Александрова, знімальні групи "Первого канала", НТВ і телеканалу "Звезда", а також член ради при президентові РФ Єлизавета Глінка, яка незаконно ввивозила українських дітей з окупованого Донбасу. Пасажири літака летіли до Сирії на російську авіабазу Хмеймім з новорічним концертом.

Детальніше про катастрофу читайте в матеріалі DT.UA "Катастрофа російського Ту-154: головне".

За матеріалами: РИА Новости
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Теги літак Міноборони крах
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