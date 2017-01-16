Виявлено "чорний ящик" літака, що розбився в Бішкеку

Пошуки другого самописця тривають.

Знайдено самописець літака, що розбився неподалік від Бішкеку K-news

На місці аварії вантажного літака Boeing-747-400 в передмісті киргизької столиці Бішкеку, рятувальники виявили один з бортових самописців, повідомив прес-секретар глави уряду Киргизстану Чингиз Есенгул.

Есенгул не уточнив, який з самописців — мовленевий чи параметричний — вдалося знайти, передає Meduza.

Пошуки другого "чорного ящика" тривають.

Літак звалився на будинки в дачному селищі поблизу киргизької столиці вранці, 16 січня, загинули понад 30 людей.

Як повідомлялося, за попередніми даними перед катастрофою літак пішов на друге коло, оскільки проскочив злітно-посадкову смугу.