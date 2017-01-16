Виявлено "чорний ящик" літака, що розбився в Бішкеку

Пошуки другого самописця тривають.
На місці аварії вантажного літака Boeing-747-400 в передмісті киргизької столиці Бішкеку, рятувальники виявили один з бортових самописців, повідомив прес-секретар глави уряду Киргизстану Чингиз Есенгул.
Есенгул не уточнив, який з самописців — мовленевий чи параметричний — вдалося знайти, передає Meduza.
Пошуки другого "чорного ящика" тривають.
Літак звалився на будинки в дачному селищі поблизу киргизької столиці вранці, 16 січня, загинули понад 30 людей.
Як повідомлялося, за попередніми даними перед катастрофою літак пішов на друге коло, оскільки проскочив злітно-посадкову смугу.Meduza