Високошвидкісний поїзд зійшов з рейок в Німеччині

Рятувальники евакуювали всіх пасажирів поїзда.
"Рятувальна служба почала евакуацію пасажирів з трьох останніх вагонів. Всі пасажири покинули склад", - йдеться в повідомленні поліції в Twitter.
Німецькі правоохоронці додали, що в рятувальній операції задіяно вертоліт.
Die @FW_Dortmund hat mit der Bergung von Reisenden aus den letzten drei Wageneinheiten begonnen. #Dortmund #Bahnbetriebsunfall pic.twitter.com/oLKUrJCd01— Bundespolizei NRW (@bpol_nrw) 1 травня 2017 р.
11 квітня в Дортмунді прогримів вибух біля автобуса футбольного клубу "Боруссія", в результаті чого було поранено, щонайменше, одна людина.
Вибух стався перед матчем першого чвертьфіналу Ліги чемпіонів між "Боруссією" і "Монако".
У клубі повідомляють, що ніякої небезпеки для футболістів немає. Один гравець все ж постраждав — це іспанський захисник Марк Бартра. Він отримав травму і був доставлений в лікарню, і незабаром був виписаний.DT.UA