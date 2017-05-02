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Високошвидкісний поїзд зійшов з рейок в Німеччині

2 травня в 01:55

Рятувальники евакуювали всіх пасажирів поїзда.

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Поїзд рейсом із Дюссельдорфа в Берліні зійшов з рейок в Дортмунді
Федеральна поліція Німеччини
В районі залізничного вокзалу Дортмунду високошвидкісний поїзд ICE-945 рейсом із Дюссельдорфа в Берлін зійшов з рейок, повідомили в прес-службі Федеральної поліції Німеччини.

"Рятувальна служба почала евакуацію пасажирів з трьох останніх вагонів. Всі пасажири покинули склад", - йдеться в повідомленні поліції в Twitter.

Німецькі правоохоронці додали, що в рятувальній операції задіяно вертоліт.

 

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11 квітня в Дортмунді прогримів вибух біля автобуса футбольного клубу "Боруссія", в результаті чого було поранено, щонайменше, одна людина.

Вибух стався перед матчем першого чвертьфіналу Ліги чемпіонів між "Боруссією" і "Монако".

У клубі повідомляють, що ніякої небезпеки для футболістів немає. Один гравець все ж постраждав — це іспанський захисник Марк Бартра. Він отримав травму і був доставлений в лікарню, і незабаром був виписаний.

За матеріалами: DT.UA
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Теги поїзд поліція Німеччина
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