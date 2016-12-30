Топ Новини
<
>

Вислані з Вашингтона російські дипломати не можуть покинути США через дефіцит квитків

30 грудня в 08:28


Дипломатам, швидше за все, новий рік доведеться зустрічати в літаку.

санкции
Російські дипломати вже відчули санкції
cont.ws
Російські дипломати та їхні сім'ї, оголошені  Сполученими штатами Америки персонами нон-грата, не можуть виїхати з США, оскільки на авіарейси до Москви з Вашингтона напередодні ноговорічних свят викуплені всі квитки.

"Квитків немає, всі розкуплені перед Новим роком, але людям дано всього 72 години, я не знаю, як вони встигнуть", - сказав "Інтерфаксу" в четвер інформований співрозмовник, що побажав залишитися неназваним.

У зв'язку, выдворяемые дипломати будуть змушені найближчим часом добиратися з Вашингтона до Нью-Йорка, де більше шансів знайти вільне місце на рейс до Москви. При цьому, швидше за все, дипломати проведуть новорічну ніч в літаку, сказав співрозмовник агентства.

"Це стало великою несподіванкою, люди готувалися відзначати Новий рік", - зазначив він.

Ще одне джерело повідомило, що навколо особняка російського посольства в Нью-Йорку помічено оточення поліції.

Читайте також: У відповідь на санкції США в РФ закриють школу для дітей американських дипломатів

Раніше повідомлялося, що США оголосили про видворення 35 російських дипломатів, оскільки їх дії не відповідали дипломатичним статусом.

За матеріалами: Интерфакс , DT.UA ,
Читайте також
Теги
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 27.19
EUR 28.42
Останні новини