Викрадачам літака на Мальті пред'явлені звинувачення

Якщо суд визнає провину, їм загрожує довічне ув'язнення.

Мальтійський суд пред'явив офіційні звинувачення двом лівійцям, які викрали літак Afriqiyah Airways відкриті джерела

Мальтійська суд пред'явив офіційні звинувачення двом лівійцям, викравшим літак лівійської авіакомпанії Afriqiyah Airways.

Муса Саха і Ахмед Алі в суді заявили, що не вважають себе винними. Вони постали перед судом у бронежилетах. Якщо їх провину визнають, їм загрожує довічне ув'язнення, передає BBC.

Вранці 23 грудня невідомі викрали літак A320 лівійських авіаліній. Авіалайнер виконував переліт за внутрішнім маршрутом: прямував з лівійського міста Себа в Тріполі. В 11.32 за місцевим часом літак приземлився в аеропорту Мальти.

За даними ЗМІ, викрадачі є прихильниками поваленого лівійського лідера Муаммара Каддафі і вимагають безпечного виходу для бойовиків, які перебувають в районі "Qnfozh" в лівійському місті Бенгазі. Імовірно, у них є вибухівка.

В подальшому, викрадачі літака А320 відпустили всіх пасажирів і частину екіпажу.