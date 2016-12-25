Викрадачам літака на Мальті пред'явлені звинувачення

Якщо суд визнає провину, їм загрожує довічне ув'язнення.
Мальтійська суд пред'явив офіційні звинувачення двом лівійцям, викравшим літак лівійської авіакомпанії Afriqiyah Airways.
Муса Саха і Ахмед Алі в суді заявили, що не вважають себе винними. Вони постали перед судом у бронежилетах. Якщо їх провину визнають, їм загрожує довічне ув'язнення, передає BBC.
Вранці 23 грудня невідомі викрали літак A320 лівійських авіаліній. Авіалайнер виконував переліт за внутрішнім маршрутом: прямував з лівійського міста Себа в Тріполі. В 11.32 за місцевим часом літак приземлився в аеропорту Мальти.
За даними ЗМІ, викрадачі є прихильниками поваленого лівійського лідера Муаммара Каддафі і вимагають безпечного виходу для бойовиків, які перебувають в районі "Qnfozh" в лівійському місті Бенгазі. Імовірно, у них є вибухівка.
В подальшому, викрадачі літака А320 відпустили всіх пасажирів і частину екіпажу.BBC