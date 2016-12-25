Топ Новини
<
>

Викрадачам літака на Мальті пред'явлені звинувачення

25 грудня в 18:47

Якщо суд визнає провину, їм загрожує довічне ув'язнення.

Afriqiyah Airway
Мальтійський суд пред'явив офіційні звинувачення двом лівійцям, які викрали літак Afriqiyah Airways
відкриті джерела

Мальтійська суд пред'явив офіційні звинувачення двом лівійцям, викравшим літак лівійської авіакомпанії Afriqiyah Airways.

Муса Саха і Ахмед Алі в суді заявили, що не вважають себе винними. Вони постали перед судом у бронежилетах. Якщо їх провину визнають, їм загрожує довічне ув'язнення, передає BBC.

Читайте також: Опубліковано запис розмови з екіпажем російського літака перед падінням

Вранці 23 грудня невідомі викрали літак A320 лівійських авіаліній. Авіалайнер виконував переліт за внутрішнім маршрутом: прямував з лівійського міста Себа в Тріполі. В 11.32 за місцевим часом літак приземлився в аеропорту Мальти.

За даними ЗМІ, викрадачі є прихильниками поваленого лівійського лідера Муаммара Каддафі і вимагають безпечного виходу для бойовиків, які перебувають в районі "Qnfozh" в лівійському місті Бенгазі. Імовірно, у них є вибухівка.

В подальшому, викрадачі літака А320 відпустили всіх пасажирів і частину екіпажу.

За матеріалами: BBC
Читайте також
Теги Лівія суд літак
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.27
EUR 27.44
Останні новини