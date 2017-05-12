Топ Новини
<
>

Виконуючий обов'язки голови ФБР спростував слова Трампа про екс-главу Комі

12 травня в 08:07

Маккейб сказав про повагу до колишнього керівника і його професійних якостях.

Дональд Трамп
ФБР не згодні зі словами Трампа про непрофесіоналізм і непопулярність колишнього голови
money.cnn.com
Виконуючий обов'язки голови ФБР Ендрю Маккейб спростував слова американського президента Дональда Трампа про непрофесіоналізм і непопулярності колишнього глави ФБР Джеймса Комі. Маккейб зазначив, що Комі мав і має величезну повагу серед своїх колег у ФБР, а також зазначив його професійні якості і принциповість, повідомляє Euronews.

Читайте також: Трамп заперечує тиск на екс-директора ФБР через розслідування про зв'язки з РФ
Як повідомлялося, увечері 9 травня президент США Дональд Трамп звільнив з посади директора ФБР Джеймса Комі. Наступного дня президент пообіцяв знайти більш гідного кандидата на цю посаду.

Нагадаємо, що на відкритому слуханні голова ФБР підтвердив існування розслідування щодо зв'язку команди Трампа з Росією. При цьому він зауважив, що зазвичай бюро не підтверджує і не спростовує існування будь-яких розслідувань. Однак, в даному випадку робить виключення. Пізніше видання The Economist повідомило, що ФБР підозрювало екс-радника Трампа в роботі на Росію.  Судові записи, які вже є у вільному доступі, свідчать, що людина, ідентифікована як Картер Пейдж, у Нью-Йорку в 2013 році контактувала з російським шпигуном, який видавав себе за дипломата. Сам Пейдж запевняє, що він обмінювався лише відкритими матеріалами.

За матеріалами: Euronews
Читайте також
Теги ФБР Трамп голова США
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.43
EUR 28.70
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...