Виконуючий обов'язки голови ФБР спростував слова Трампа про екс-главу Комі

Маккейб сказав про повагу до колишнього керівника і його професійних якостях.

ФБР не згодні зі словами Трампа про непрофесіоналізм і непопулярність колишнього голови money.cnn.com

Виконуючий обов'язки голови ФБР Ендрю Маккейб спростував слова американського президентапро непрофесіоналізм і непопулярності колишнього глави ФБР Джеймса Комі. Маккейб зазначив, що Комі мав і має величезну повагу серед своїх колег у ФБР, а також зазначив його професійні якості і принциповість, повідомляє Euronews

Як повідомлялося, увечері 9 травня президент США ДональдНаступного дня президент пообіцяв знайти більш гідного кандидата на цю посаду.

Нагадаємо, що на відкритому слуханні голова ФБР підтвердив існування розслідування щодо зв'язку команди Трампа з Росією. При цьому він зауважив, що зазвичай бюро не підтверджує і не спростовує існування будь-яких розслідувань. Однак, в даному випадку робить виключення. Пізніше видання The Economist повідомило, що ФБР підозрювало екс-радника Трампа в роботі на Росію. Судові записи, які вже є у вільному доступі, свідчать, що людина, ідентифікована як Картер Пейдж, у Нью-Йорку в 2013 році контактувала з російським шпигуном, який видавав себе за дипломата. Сам Пейдж запевняє, що він обмінювався лише відкритими матеріалами.