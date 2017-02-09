Виконуючи передвиборні обіцянки Трамп робить тільки гірше – The New York Times

Трамп бездумно виконує обіцянки, замість створення стратегії.

Трамп погано розуміє взаємозв'язок між пунктами своєї програми news.yahoo.com

Дональдбездумно виконує свою передвиборчу програму, не розуміючи, що одні пункти заважають іншим. Про це пише міжнародний аналітик і прогнозисту своїй колонці на The New York Times

Автор вважає, що з кожним днем поведінка президента стає все більш лякаючою. В один день він принижує федерального суддю, який не погоджується з ним, на наступний він безпідставно звинувачує ЗМІ в недостатньому інформуванні про акти тероризму. Його відсутність поваги до інституцій та правди проявляється так швидко, що починаєш забувати, наскільки божевільним є така поведінка для дорослого і як все стане погано, коли США потрапить у реальну кризу. А без кризи не обійтися, враховуючи алогічність світогляду Трампа.

"Сьогодні світ набагато пов'язаніший, ніж коли-небудь. Глобалізація ринків, поширення мобільних телефонів, прискорений розвиток технологій і біології, нові масові потоки мігрантів і проблеми з кліматом – все це взаємопов'язано один з одним. Виходить, що нам потрібен президент, який може об'єднати всі ці точки і вказати шлях, який пролягає через більшість з них, уникаючи найгірших",– пише автор.

Але Трамп не об'єднує точки, а використовує їх, вважає Фрідман. Він зробив ряд відчайдушних, непов'язаних обіцянок, щоб його обрали. Тепер він просто виконує їх по черзі, не вбачаючи між ними зв'язку. Це відмінний спосіб "зробити Америку слабкою і розтягнутою знову".

Трамп хоче бути більш жорстким з Китаєм в торгівлі і безпеці, і це не погано. Проблема в тому, як він це робить. Він міг би організувати торговий альянс в Тихоокеанському регіоні, який оточить Китай. При цьому США зробить так, щоб країни з цієї зони прийняли правила США, для доступу на величезний ринок. Це стане серйозною опозицією Китаю в регіоні, і це називається Транстихоокеанским партнерством.

Саме цим і займався президент Обама, але Трамп скасував партнерство в перший же день свого президентства, навіть не читаючи його. І тепер всі союзники США в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні потраплять під вплив Китаю.

Також потрібно розуміти, чому робоча сила в Мексиці дешевше, ніж в Америці. Багато в чому через слабкі права працівників і стандарти праці, які могли б змінитися, якщо б Мексика стала частиною Транстихокеанского партнерства з США.

Але замість цього Трамп вирішив побудувати стіну, яка утримає мексиканських мігрантів і поверне компанії в США. Тут можна згадати 11 вересня, коли США перекрили кордони з Канадою і Мексикою. Це призвело до повної зупинки виробничих потужностей автомобільних компаній, адже їх виробничі ланцюжки розтягнуті від Мексики до Канади. Низька вартість роботи в Мексиці, об'єднана з роботою з високою доданою вартістю в США, робить американські автомобілі конкурентоспроможними в Європі, Японії та Китаї.

США будувало з Мексикою і Канадою партнерські відносини в багатьох сферах від національної безпеки, до оцінки впливу третіх країн на регіон. Це співробітництво буде знищено, якщо поставити на кордоні з Мексикою стіну і вимагати оплатити її зведення.

Якщо Трамп поверне всі транснаціональні корпорації в США, то це просто дасть можливість вийти мексиканським компаніям на американський ринок на більш вигідних умовах. Самі ж компанії, які повернутися в США, будуть змушені підняти свої ціни. А нові робочі місця не з'являться – виробникам буде дешевше купити роботів і автоматизувати виробництво.

ООН повідомляє, що 65 мільйонів біженців і мігрантів намагаються потрапити в більш розвинені країни, серед яких і США. Що їх штовхає на переїзд зі своєї країни? Війни, проблеми з недотриманням прав людини, хвороби. Трамп в перший тиждень президентства призначив людей, які виступають проти міжнародної допомоги.

Трамп також хотів подружитися з Путіним для перемоги над ІДІЛ в Сирії. Це цілком гідна мета. Але ж Путін не намагається знищити ІДІЛ, він бореться з демократією в Сирії, щоб утримати проросійского диктатора у влади.

Союзники Путіна в Сирії це Іран, Хезболла, найманці з Пакистану і Афганістану. Ці групи не є союзниками США. Трамп сказав, що суніти також будуть співпрацювати з США для війни проти ІДІЛ. Але чи можливо це після заборони громадянам сунітських країн в'їжджати в Сполучені Штати?

І ніхто не знає, кому ці заборони завадять в'їхати на територію Америки. Батько Стіва Джобса в свій час приїхав із Сирії.

"Який же безлад відбувається, коли ти просто виконуєш пункти своєї програми, але ніяк не можеш зв'язати", – дивується Фрідман.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд, які нещодавно влаштували ескалацію війни на Сході України. Тим самим він фактично стає на бік президента Росії Володимира Путіна, який вже тривалий час заперечує причетність своєї країни до конфлікту в сусідній країні.