Виконання норми НАТО за видатками на оборону може коштувати Меркель поста канцлера – Politico

Майже дві третини Німеччини не підтримують збільшення витрат на оборону.

Ангела Меркель може погіршити свій рейтинг виконуючи зобов'язання щодо збільшення видатків на оборону © European Council

Рішення німецького канцлера досягти нормативуза видатками на оборону може призвести до поразки ХДС на виборах до Бундестагу у вересні. Тим часом Соціал-демократи, які протистоять Ангелі Меркель в цьому питанні, можуть отримати ще один козир у передвиборчій кампанії, пише Янош Делькер у своєму матеріалі для Politico

За словами автора, вимога Дональдом Трампом збільшити фінансування своєї оборони країнами НАТО може відкрити новий фронт у передвиборній кампанії провідних партій Німеччини. Правоцентристська ХДС вже давно обговорювала підняття витрат на оборону з нинішніх 1,2% від ВВП за рік. Німеччина є провідною економікою Євросоюзу і має найбільший політичний вплив у регіоні. Збільшення її витрат на оборону до 2% зробить її також найбільшою військовою силою в Європі.

ХДС і раніше докладала зусиль щодо збільшення військових витрат, однак істотна частина таких рішень була заблокована молодшим партнером у коаліції та уряді – СПД. Американські вимоги до країн НАТО, у тому числі до Німеччини, збільшити витрати на оборону до обумовлених 2% тільки загострили конфлікт між провідними партіями з цього питання. Під час Мюнхенської конференції з безпеки Ангела Меркель підтвердила наміри Німеччини збільшити військові витрати Німеччиною. Через кілька годин на тій же сцені представник соціалістів Зігмар Габріель сказав, що не знає, звідки Німеччина може взяти грошей на таке збільшення.

Результати соціологічного опитування, опублікованого 19 лютого свідчать про те, що СДП вперше обігнала ХДС, показавши результат у 33% проти 32% партії Меркель. Рівні рейтинги партій і близькі до центру програми головних кандидатів роблять важливим будь-яке спірне питання. У той же час, згідно з опитуванням за грудень 2016 року, близько 60% німців вважають, що витрати на оборону не повинні підійматися.

Раніше повідомлялося, що особистий рейтинг кандидата на посаду канцлера Німеччини Мартіна ШульцаТаким чином, Шульц обігнав чинного канцлера Ангелу Меркель, рейтинг якої знизився з 44% до 40%.

Раніше повідомлялося, що рейтинг нового лідера соціал-демократичної партії Німеччини Мартіна Шульца зрівнявся з рейтингом нинішнього канцлера країни – Ангели Меркель. Обидва претенденти на посаду голови уряду мали по 41% підтримки.