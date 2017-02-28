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Відставні генерали США закликають Трампа не урізати фінансування Держдепартаменту - CNN

28 лютого в 13:52

Військові пояснили, що дипломатія дозволяє скоротити необхідність застосовувати силу.

Дональд Трамп
Відставні генерали закликають Трампа фінансувати належним чином Держдепартамент.
Yahoo!News
 Понад 120 відставних генералів і адміралів США підписали лист, в якому пропросили нову адміністрацію в Білому домі не скорочувати фінансування американської дипломатії і програм розвитку.

Як повідомляє телеканал CNN, серед підписантів колишній директор ЦРУ генерал Девід Петраус і екс-головний командувач союзних військ НАТО Джеймс Ставрідіс. У листі відставні генерали наголосили, що належне фінансування Держдепартаменту "критично важливе для безпеки Америки". Свій лист вони відправили лідерам у Конгресі, двом чиновникам в адміністрації президента і раднику Білого дому з національної безпеки.

Перший державний бюджет Дональда Трампа пропонує збільшити витрати на Збройні сили США на 54 мільярди доларів за рахунок скорочення фінансування інших відомств. Згідно з пропозицією американського президента, найбільше кошти втратять Держдепартамент і Агенція з захисту довкілля США.

"Держдепартамент, USAID, Millennium Challenge Corporation, Корпус миру і інші агенції розвитку дуже важливі для запобігання спалаху конфліктів і скорочення необхідності ставити наших чоловіків і жінок у формі в небезпечні умови", - написали генерали.

Вони також процитували слова міністра оборони Джеймса Меттіса, сказані ним на посаді голови Центрального командування США: "Якщо ви не достатньо фінансуєте Держдепартамент, тоді мені потрібно купити більше набоїв".

На іноземні програми допомоги припадає зазвичай 1% федерального бюджету. Більшість американських військових і експертів з закордонної політики вважають ці витрати чудовою інвестицією в національну безпеку.

"З нашої військової служби ми знаємо, що багато криз, перед якими постає наша країна, не мають виключно військового рішення: від протистояння проти екстремістських груп, таких як ІДІЛ на Близькому Сході і на Півночі Африки, до протистояння пандеміям, як спалах еболи", - йдеться в листі генералів.

Проект бюджету Білого дому - це лише так званий "голий бюджет", документ, в якому президент визначає свої погляди на державні витрати. Комітети Конгресу не зобов'язані приймати пропозиції президента повністю.

Нагадаємо, міністр оборони США Джеймс Меттис зажадав від союзників по НАТО збільшити фінансування оборони.

За матеріалами: DT.UA
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