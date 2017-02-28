Відставні генерали США закликають Трампа не урізати фінансування Держдепартаменту - CNN

Військові пояснили, що дипломатія дозволяє скоротити необхідність застосовувати силу.

Відставні генерали закликають Трампа фінансувати належним чином Держдепартамент. Yahoo!News

Понад 120 відставних генералів і адміралів США підписали лист, в якому пропросили нову адміністрацію в Білому доміі програм розвитку.

Як повідомляє телеканал CNN, серед підписантів колишній директор ЦРУ генерал Девід Петраус і екс-головний командувач союзних військ НАТО Джеймс Ставрідіс. У листі відставні генерали наголосили, що належне фінансування Держдепартаменту "критично важливе для безпеки Америки". Свій лист вони відправили лідерам у Конгресі, двом чиновникам в адміністрації президента і раднику Білого дому з національної безпеки.

Перший державний бюджет Дональда Трампа пропонує збільшити витрати на Збройні сили США на 54 мільярди доларів за рахунок скорочення фінансування інших відомств. Згідно з пропозицією американського президента, найбільше кошти втратять Держдепартамент і Агенція з захисту довкілля США.

"Держдепартамент, USAID, Millennium Challenge Corporation, Корпус миру і інші агенції розвитку дуже важливі для запобігання спалаху конфліктів і скорочення необхідності ставити наших чоловіків і жінок у формі в небезпечні умови", - написали генерали.

Вони також процитували слова міністра оборони Джеймса Меттіса, сказані ним на посаді голови Центрального командування США: "Якщо ви не достатньо фінансуєте Держдепартамент, тоді мені потрібно купити більше набоїв".

На іноземні програми допомоги припадає зазвичай 1% федерального бюджету. Більшість американських військових і експертів з закордонної політики вважають ці витрати чудовою інвестицією в національну безпеку.

"З нашої військової служби ми знаємо, що багато криз, перед якими постає наша країна, не мають виключно військового рішення: від протистояння проти екстремістських груп, таких як ІДІЛ на Близькому Сході і на Півночі Африки, до протистояння пандеміям, як спалах еболи", - йдеться в листі генералів.

Проект бюджету Білого дому - це лише так званий "голий бюджет", документ, в якому президент визначає свої погляди на державні витрати. Комітети Конгресу не зобов'язані приймати пропозиції президента повністю.

Нагадаємо, міністр оборони США Джеймс Меттис зажадав від союзників по НАТО збільшити фінансування оборони.