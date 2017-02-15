Відставка Флінна переростає в серйозну кризу в Білому домі - WP

Видання пише, що напруга між Конгресом і адміністрацією посилюється.

Ситуацію з Флінном долучать до розслідування втручання Росії у вибори в США. © European Council

Відставка радника з національної безпекиі обставини, які до цього призвели, швидко переростають у більшу кризу для ще неоперенної адміністрації. Через неї Білий дім зайняв оборонну у першому конфлікті між президентом США і все більш неспокійним республіканським конгресом.

Про це пише лояльне до Демократичної партії видання Washington Post. Навіть після того, як Білий дім заявив про "негайне і рішуче" рішення Трампа відправити Флінна у відставку, неприємна історія не завершилася. Лідери республіканців у американському парламенті прогинаютьcz під тиском вимог розслідувати усі обставини.

Лідер республіканської більшості у Сенаті Мітч МакКоннел допустив "високу вірогідність" того, що обставини, які призвели до відставки Флінна, будуть додані до більш широкого розслідування втручання Росії у вибори президента США. Слова Макконела прозвучали на тлі откровення Білого дому про те, що Трамп знав продовж кількох тижнів, що Флінн обдурив віце-президента Майка Пенса і інших в адміністрації, коли заперечував свою розмову з послом Росії Сергієм Кисляком.

Адвокат Білого дому Дональд МакГан сказав Трампу ще минулого місяція, що Флінн, попри всі свої заперечення, обговорював з російським послом санкції США, які ввела адміністрація Брака Обами наприкінці грудня. Про це розповів прес-секретар Білого дому Шон Спайсер. За його словами, розмова адвоката з Трампом відбулася "негайно" після того, як тогочасний генеральний прокурор Саллі Ятс сказала МакГану про розбіжності між записами телефонних розмов Флінна з Кисляком і публічними заявами віце-президента Майка Пенса, який заступився за радника з національної безпеки, запевнивши громадськість, що про обговорення санкцій не йшлося.

Неназвані чиновники розповіли Washington Post, що Трамп долучив до обговорення проблеми головного стратега Стівена Беннона і голову адміністрації Білого дому Райнса Прібеса. Це все сталося 26 грудня. Наступного дня МакГан радився з генпрокурором Ятс, намагаючись з'ясувати більше інформації. В Білому домі до проблеми ставилися скептично. Впродовж кількох наступних днів інформацію про неї отримвали лише Трамп, Прібес і Беннон.

Наступні два тижні Флінна багато разів питали про те, що конкретно він сказав російському послу. Але він відкидав можливість обговорення санкцій аж поки у Washington Post не з'явилася стаття про те, що ця тема таки піднімалася в розмові. Після цього Флінн почав говорити, що він міг забути.

"Ми вивчали і оцінювали проблему з усією повагою до генерала Флінна впродовж кількох тижнів, намагаючись з'ясувати правду", - сказав Спайсер, додавши, що у Білому домі встановини, що радник не зробив нічого протизаконного, але втратив довіру Трампа через те, що не сказав правду. При цьому Спайсер запевнив, що Трамп не наказував Флінну говорити з Кисляком про санкції.

Раніше повідомлялося, що радник Дональда Трампа з питань національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку, у зв'язку з обговоренням санкцій з російським послом за місяць до обрання Трампа президентом.

Нагадаємо, що Майкл Флінн вибачився перед віце-президентом Майком Пенсом за заперечення розмови з російським послом про санкції. У понеділок, 13 лютого, Пенс і Флінн спілкувалися близько години, а також провели двогодинну зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Проблема в тому, що до інавгурації Трампа Флінн ще не обіймав посаду радника з національної безпеки і обговорював питання зовнішньої політики із російською стороною як приватна особа, що є порушенням американського законодавства.