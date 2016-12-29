Відповідь РФ на нові санкції США буде заснована на принципі взаємності – Пєсков

У Кремлі пообіцяли, що відповідь завдасть "істотного дискомфорту американській стороні в цих областях".

Прес-секретар Путіна пообіцяв взаємну відповідь на санкції США rtvi.com

Відповідь РФ на нові санкції США буде заснована на принципі взаємності, його сформулює президент, заявив прес-секретар президента Дмитро Пєсков.

"Поки я не можу сказати, якою буде відповідь, хоча, як ми знаємо, тут абсолютно безальтернативно діє принцип взаємності. Відповідь буде сформульовано в руслі того напрямку, який визначить президент РФ", - заявив Пєсков.

За його словами, реакція Росії завдасть "істотного дискомфорту американській стороні в цих областях". Він також піддав сумніву можливість телефонної розмови Володимира Путіна з Бараком Обамою, підкресливши, що в Кремлі "не схильні перебільшувати ефективність цих санкцій, також як і санкцій, які озвучувалися раніше".

Міністерство фінансів США повідомило про введення санкцій проти Російської Федерації за організацію кібератак і втручання у вибори президента Сполучених Штатів.

У санкційний список Мінфіну включили шість фізичних осіб і п'ять організацій, включаючи Федеральну службу безпеки РФ і Головне розвідувальне управління Генштабу Міноборони Росії.