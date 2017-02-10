Від громадянства США відмовилася рекордна кількість американців - Bloomberg

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Американці з рахунками і активами за кордоном відмовляються від громадянства, щоб не платити податки.

Від американського паспорта відмовилась рекордна кількість людей. Flickr/John Sonderman

За 2016 рік 5411 людей подали заявку на скасування свого громадянства в. Це на 26% більше ніж роком раніше.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані американського міністерства фінансів. Видання пише, що вся справа в податках. Сьогодні країна ставить за мету зробити так, щоб доходи громадян США, які живуть в країні чи за її межами, були задекларовані.

Правила стали ще більш заплунатими в 2010 році, коли почав працювати Закон про податкові вимоги до зарубіжних рахунків (FATCA), мета якого було скорочення можливостей для ухиляння від сплати податків. В ньому йшлося, що іноземні інститути, які зберігають активи американських громадян, повинні повідомляли про рахунки або платити 30% податок.Це призвело до того, якщо іноземні банки почали неохоче відкривати рахунки для експатів. Відколи закон почав працювати, щорічно кількість американців, які відмовилися від громадянства, побив чотири історичні рекорди.

Тим часом, Україна і США домовилися про податкове співробітництво. Міжурядову угоду для поліпшення виконання податкових правил і застосування положень закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA) підписали міністр фінансів України Олександр Данилюк і посол США в Україні Марі Йованович.