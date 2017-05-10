Віце-канцлер Австрії повідомив про власну відставку

Замість нього очолити одну з найбільших політичних партій країни може голова МЗС Себастьян Курц.

В одній з найбільших партій Австрії знову зміниться керівництво Selfway

Віце-канцлер, очільник Австрійської народної партії Райнхольд Міттерленер йде у відставку, повідомляє видання Kurier

"Я складаю з себе свої повноваження як партійного керівника і як члена уряду", - заявив Міттерленер під час спеціальної прес-конференції.

Австрійська народна партія спільно з Соціал-демократичною партією формує парламентську коаліцію. За даними журналістів, зміна керівництва партії відбувається вже вчетверте за останнє десятиріччя.

При цьому чутки щодо можливої відставки віце-канлера поширювались протягом останніх кількох місяців. Замість Міттерленера очолити партію може голова Міністерства закордонних справ країни Себастьян Курц. Проте сам Курц раніше наголошував на тому, що поки не готовий брати керівництво партією у свої руки.

Заяву щодо відставки політика має зробити також канцлер країни, голова Соціал-демократичної партії Крістіан Керн.

Нагадаємо, 2 травня прем'єр-міністр Чехії Богуслав Соботка повідомив про власне бажання протягом тижня розпустити уряд країни. Під час прес-конференції він пояснив, що відставка уряду пов'язана з діяльністю першого віце-прем'єра, міністра фінансів країни Андрія Бабіша, якого підозрюють у фінансових махінаціях.