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Вибори в ОРДЛО відбудуться тільки після передачі Україні контролю над кордоном – Меркель

2 травня в 23:18

Канцлер Німеччини закликала до виконання Мінських угод.

Ангела Меркель1
Меркель виступає за повний контроль України над своїм кордоном
© European Council
Німеччина виступає за надання Україні доступу до своєї межі, після чого буде можливе проведення місцевих виборів в Донбасі, заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель на спільній прес-конференції в Сочі з президентом РФ Володимиром Путіним, передає УНІАН.

"Ми, звичайно, хочемо забезпечити, щоб Україна отримала доступ до своєї державної кордоні. Це теж частина Мінських домовленостей, і потім вже забезпечити політичне рішення, яке спрямоване на проведення місцевих виборів", - сказала Меркель.

Вона підкреслила, що якщо цього ще не досягли, то це не означає, що можна забути про існуючі домовленості.

"Проблема не в укладанні угоди, а у виконанні цієї угоди. В цьому ключ до вирішення", - сказала Ангела Меркель.

Читайте також: Меркель зустрінеться з Путіним другого травня в Сочі

Канцлер Німеччини Ангела Меркель провела зустріч з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним у вівторок, 2 травня. Як і планувалося раніше, зустріч в Сочі пройшла напередодні саміту великої двадцятки 7-8 травня.

В ході прес-конференції за підсумками зустрічі політики розповіли про те, що торкнулися питань двосторонніх відносин, боротьби з тероризмом, а також ситуацію в Сирії і на Сході України.

За матеріалами: УНІАН
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Теги Німеччина Україна вибори канцлер угода Путін Володимир зустріч сказ президент мінування
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