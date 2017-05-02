Вибори в ОРДЛО відбудуться тільки після передачі Україні контролю над кордоном – Меркель

Канцлер Німеччини закликала до виконання Мінських угод.

Меркель виступає за повний контроль України над своїм кордоном © European Council

Німеччина виступає за надання Україні доступу до своєї межі, після чого буде можливе проведення місцевих виборів в Донбасі , заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель на спільній прес-конференції в Сочі з президентом РФ Володимиром Путіним, передає УНІАН

"Ми, звичайно, хочемо забезпечити, щоб Україна отримала доступ до своєї державної кордоні. Це теж частина Мінських домовленостей, і потім вже забезпечити політичне рішення, яке спрямоване на проведення місцевих виборів", - сказала Меркель.

Вона підкреслила, що якщо цього ще не досягли, то це не означає, що можна забути про існуючі домовленості.

"Проблема не в укладанні угоди, а у виконанні цієї угоди. В цьому ключ до вирішення", - сказала Ангела Меркель.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель провела зустріч з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним у вівторок, 2 травня. Як і планувалося раніше, зустріч в Сочі пройшла напередодні саміту великої двадцятки 7-8 травня.

В ході прес-конференції за підсумками зустрічі політики розповіли про те, що торкнулися питань двосторонніх відносин, боротьби з тероризмом, а також ситуацію в Сирії і на Сході України.