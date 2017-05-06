Вибори президента Франції вже почалися на заморських територіях

Деякі громадяни країни проголосують раніше, ніж Париж через різницю у часі.
Як повідомляє Le Figaro, голосування на цих територіях відбувається раніше через те, що вони розташовані в іншому часовому поясі, ніж європейська країна. На Сен П'єр і Мікелон зареєструвалися майже 5 тисяч виборців.
Трохи згодом сьогодні на дільниці підуть мешканці Гваделупи, Мартініки, Французької Гвіани і Французької Полінезії. Європейські громадяни Франції будуть голосувати завтра, 7 травня.
Про результати першого туру виборів читайте в матеріалі DT.UA "Перемога Макрона і поразка основних партій: головне з першого туру французьких виборів".
Детальніше про головних кандидатів на посаду президента Франції читайте в статті Оксани Митрофанової "Президентські вибори у Франції. Наслідки для України" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA