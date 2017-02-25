Верховний суд США дозволив страту засуджених в Арканзасі

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Вироки не виконувалися 12 років, не було препаратів для смертельних ін'єкцій.

В одному з американських штатів знову будуть страчувати злочинців ribalych.ru

У США Верховний суд дозволив виконувати смертні вироки щодо засуджених в штаті Арканзас. Засуджених до вищої міри покарання в цьому штаті не стратили з 2005 року – з-за різних юридичних нюансів і відсутністю препаратів для смертельних ін'єкцій.

А нещодавно Верховний суд відмовився розглядати звернення, подане адвокатами восьми ув'язнених, які очікують страти. Генеральний прокурор Арканзаса Леслі Рутледж подав формальний запит губернатору штату з проханням визначити терміни приведення смертних вироків по відношенню до всіх восьми засудженних, пише "РБК-Україна" з посиланням на інформагентство Associated Press. Воно повідомляє, що влада штату і зараз теж не можуть стратити ув'язнених, оскільки у них відсутні необхідні препарати для ін'єкцій. Термін дії одного з них закінчився 1 січня, тому його використання неможливо.

Всього станом на сьогодні кари в Арканзасі очікують 34 ув'язнених.

Як повідомлялося, за роки незалежності України кількість прихильників смертної кари серед громадян нашої країни істотно скоротилася.