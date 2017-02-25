Верховний суд США дозволив страту засуджених в Арканзасі

Вироки не виконувалися 12 років, не було препаратів для смертельних ін'єкцій.
А нещодавно Верховний суд відмовився розглядати звернення, подане адвокатами восьми ув'язнених, які очікують страти. Генеральний прокурор Арканзаса Леслі Рутледж подав формальний запит губернатору штату з проханням визначити терміни приведення смертних вироків по відношенню до всіх восьми засудженних, пише "РБК-Україна" з посиланням на інформагентство Associated Press. Воно повідомляє, що влада штату і зараз теж не можуть стратити ув'язнених, оскільки у них відсутні необхідні препарати для ін'єкцій. Термін дії одного з них закінчився 1 січня, тому його використання неможливо.
Всього станом на сьогодні кари в Арканзасі очікують 34 ув'язнених.
Як повідомлялося, за роки незалежності України кількість прихильників смертної кари серед громадян нашої країни істотно скоротилася.
РБК-Україна