Вбивство російського посла було спланованою операцією – МВС Туреччини

Турецька влада пов'язує вбивцю з рухом Фетуллаха Гюлена.
Вбивство російського посла в Туреччині було спланованою акцією, а не особистою ініціативою терориста, заявив глава МВС Туреччини Сулейман Сойлу.
"Ми намагаємося виявити зв'язки терориста як всередині Туреччини, так і за її межами. На даному етапі чітко визначено зв'язок вбивці з терористичним рухом Фетуллаха Гюлена. Замах – не результат особистої ініціативи терориста, теракт був спланований", - заявив міністр.
За його словами, в інтересах слідства міністерство не може повідомити всі деталі розслідування, яке триває в тісній зв'язці з експертами з Росії.
Глава МВС Туреччини вважає, що теракти, які відбулися після парламентських виборів 7 червня 2015 року і збройний напад на російського дипломата взаємопов'язані і є ланцюгом єдиного плану.
"Терористи Робочої партії Курдистану, руху Фетуллаха Гюлена (FETÖ) та ІДІЛ - це лише інструменти в одній великій грі", - сказав міністр. На його думку, вбивство російського посла є результатом дій сил, які намагаються перешкодити забезпечення миру на Близькому Сході.
"Туреччина і Росія не потраплять на подібні пастки. Політична воля, виявлена Москвою, є яскравим тому підтвердженням і це вселяє в нас надію. Я знову висловлюю співчуття Росії та дружньому російському народові", - сказав міністр.
Як повідомлялося раніше, ісламський проповідник Фетхуллах Гюлен, який мешкає в США, виступив з засудженням вбивства посла Росії в Туреччині, заявивши, що вбивця не пов'язаний з його організацією.Агентство Анадолу