Вбивця російського посла Карлова з жовтня збирав про нього інформацію

Дев'ять осіб затримано в рамках розслідування замаху на посла Росії.

Слідчі намагаються з'ясувати, з ким саме в цей час зустрічався вбивця Алтынташ Кадр/YouTube

У ході розслідування вбивства посла Росії в Анкарі Андрія Карлова з'ясувалося, що через комп'ютер адвоката Серкана О. (колишній сусід по кімнаті вбивці Мевлюта Мерта Алтинташа – ред.) ще в жовтні 2016 року збиралася інформація про дії російського дипломата , повідомляє агентство "Анадолу".

Координація розслідування справи Карлова проводиться під керівництвом заступника генпрокурора Анкари Неджипа Джему Ішчимена.

Експерти вивчили дані комп'ютера адвоката Серкана О., з'ясувавши, що в жовтні користувач неодноразово ставив в інтернет пошук даних про Карлове, в тому числі проглядалися відео з участю російського дипломата.

Слідчі намагаються з'ясувати, з ким саме в цей час зустрічався вбивця Алтинташ.

В рамках розслідування замаху на посла Росії затримано дев'ять осіб.

19 грудня 2016 року 22-річний співробітник поліцейського спецназу Мевлют Мерт Алтинташ застрелив російського посла в Туреччині Андрія Карлова. Нападник був одягнений у костюм охоронця галереї. Під час стрілянини нападник вигукував: "Це помста за Алеппо. Ми вмираємо там, ти помреш тут". Алтинаш вбив Карлова кількома пострілами з пістолета. В результаті атаки постраждали ще дві людини. Нападник був знищений турецьким спецназом.

Вбивство російського посла сталося через декілька днів після протестів турецьких громадян, які обурювалися з приводу підтримки Росією президента Сирії Башара Асада і через російські бомбардування Алеппо, найбільшого міста Сирії.

У вівторок, 20 грудня, турецька поліція взяла під посилену охорону російське посольство в Туреччині. Будівлі охороняють сили спецназу. Крім того, під посиленою охороною перебуває також генеральне консульство РФ у Стамбулі.