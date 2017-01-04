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Вбивця російського посла Карлова з жовтня збирав про нього інформацію

4 січня в 07:58

Дев'ять осіб затримано в рамках розслідування замаху на посла Росії.

Карлов убийство
Слідчі намагаються з'ясувати, з ким саме в цей час зустрічався вбивця Алтынташ
Кадр/YouTube
У ході розслідування вбивства посла Росії в Анкарі Андрія Карлова з'ясувалося, що через комп'ютер адвоката Серкана О. (колишній сусід по кімнаті вбивці Мевлюта Мерта Алтинташа – ред.) ще в жовтні 2016 року збиралася інформація про дії російського дипломата, повідомляє агентство "Анадолу".

Координація розслідування справи Карлова проводиться під керівництвом заступника генпрокурора Анкари Неджипа Джему Ішчимена.

Експерти вивчили дані комп'ютера адвоката Серкана О., з'ясувавши, що в жовтні користувач неодноразово ставив в інтернет пошук даних про Карлове, в тому числі проглядалися відео з участю російського дипломата.

Слідчі намагаються з'ясувати, з ким саме в цей час зустрічався вбивця Алтинташ.

В рамках розслідування замаху на посла Росії затримано дев'ять осіб.

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19 грудня 2016 року 22-річний співробітник поліцейського спецназу Мевлют Мерт Алтинташ застрелив російського посла в Туреччині Андрія Карлова. Нападник був одягнений у костюм охоронця галереї. Під час стрілянини нападник вигукував: "Це помста за Алеппо. Ми вмираємо там, ти помреш тут". Алтинаш вбив Карлова кількома пострілами з пістолета. В результаті атаки постраждали ще дві людини. Нападник був знищений турецьким спецназом.

Вбивство російського посла сталося через декілька днів після протестів турецьких громадян, які обурювалися з приводу підтримки Росією президента Сирії Башара Асада і через російські бомбардування Алеппо, найбільшого міста Сирії.

У вівторок, 20 грудня, турецька поліція взяла під посилену охорону російське посольство в Туреччині. Будівлі охороняють сили спецназу. Крім того, під посиленою охороною перебуває також генеральне консульство РФ у Стамбулі.

За матеріалами: Анадолу
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Теги Росія розслідування вбивця
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