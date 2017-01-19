Вбивця 39 осіб у Стамбулі вибрав ціль випадково – ЗМІ

Спочатку теракт планувався на багатолюдній стамбульської площі Таксим.

Стамбульський терорист вибрав своїх жертв випадково

Нічний клуб у Стамбулі, де в новорічну ніч терорист убив 39 чоловік, був обраний для атаки випадково. Затриманий за підозрою у скоєнні теракту узбек Абдулкадир Машарипов повідомив, що спочатку передбачалося здійснити теракт на багатолюдній стамбульської площі Таксим.

"Я прийшов на площа Таксим, але заходи безпеки були дуже високими, і провести напад там було неможливо. Я отримав інструкції шукати інше місце. Нічний клуб Reіna здався мені підходящим для цього, там не було посиленої охорони", - відзначив у своїх свідченнях Машарипов, повідомляє Російська служба ВВС, посилаючись на газету Hurriyet.

Під час допиту підозрюваний також повідомив, що отримував вказівки з сирійського міста Ракка, який зараз вважається головним оплотом терористичної організації ІДІЛ.

Раніше повідомлялося, що Машарипов вже зізнався у скоєнні цього теракту.

Внаслідок нападу на нічний клуб Reіna в Стамбулі 1 січня щонайменше 39 людей загинули і 69 отримали поранення.

Відповідальність за вчинення теракту взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".