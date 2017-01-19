Вбивця 39 осіб у Стамбулі вибрав ціль випадково – ЗМІ

Спочатку теракт планувався на багатолюдній стамбульської площі Таксим.
"Я прийшов на площа Таксим, але заходи безпеки були дуже високими, і провести напад там було неможливо. Я отримав інструкції шукати інше місце. Нічний клуб Reіna здався мені підходящим для цього, там не було посиленої охорони", - відзначив у своїх свідченнях Машарипов, повідомляє Російська служба ВВС, посилаючись на газету Hurriyet.
Під час допиту підозрюваний також повідомив, що отримував вказівки з сирійського міста Ракка, який зараз вважається головним оплотом терористичної організації ІДІЛ.
Раніше повідомлялося, що Машарипов вже зізнався у скоєнні цього теракту.
Внаслідок нападу на нічний клуб Reіna в Стамбулі 1 січня щонайменше 39 людей загинули і 69 отримали поранення.
Відповідальність за вчинення теракту взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".Русская служба Би-би-си