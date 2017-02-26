Вбивці Кім Чон Нама заплатили 90 доларів

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Підозрювана у вбивстві брата лідера КНДР думала, що бере участь в розіграші.

Дівчина думала, що бере участь в розіграші Кім Чон Нама

Індонезійська жінка, арештована за вбивство зведеного брата лідера Північної Кореї Кім Чен Ина , заявила, що отримала за свою роботу 400 малазійських рінггіт (90 доларів).

Співробітникам індонезійського посольства в Малайзії вона повідомила, що її попросили намазати обличчя Кім Чен Нама "дитячим маслом" в рамках розіграшу реаліті-шоу. Про це також заявила інша затримана жінка, громадянка В'єтнаму.

Як повідомлялося раніше, поліція Малайзії встановила, чим саме вбили Кім Чон Нама – брата лідера КНДР Кім Чен Ина. З'ясувалося, що це була отруйна речовина нервово-паралітичної дії.

Раніше в корейських ЗМІ з'явилася інформація, що спецслужби КНДР могли вбити Кім Чон Нама через його конфлікт з братом на ґрунті поділу спадщини їх батька Кім Чен Іра.

Кім Чон Нам був убитий в Малайзії 13 лютого. За даними ЗМІ, за вбивством стоять спецслужби КНДР. Якщо ця інформація підтвердиться, то це вбивство буде одним з найгучніших в низці політичних вбивств громадян Північної Кореї, які сталися за останнє десятиліття. Вони повинні були змусити замовкнути тих, хто сприймається лідерами Північної Кореї в якості загрози їхній владі, повідомив один з джерел в уряді США.