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Вбивці Кім Чон Нама заплатили 90 доларів

26 лютого в 00:26

Підозрювана у вбивстві брата лідера КНДР думала, що бере участь в розіграші.

убийца Ким Чон Нама
Дівчина думала, що бере участь в розіграші Кім Чон Нама
Індонезійська жінка, арештована за вбивство зведеного брата лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, заявила, що отримала за свою роботу 400 малазійських рінггіт (90 доларів).

Співробітникам індонезійського посольства в Малайзії вона повідомила, що її попросили намазати обличчя Кім Чен Нама "дитячим маслом" в рамках розіграшу реаліті-шоу. Про це також заявила інша затримана жінка, громадянка В'єтнаму.

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Як повідомлялося раніше, поліція Малайзії встановила, чим саме вбили Кім Чон Нама – брата лідера КНДР Кім Чен Ина. З'ясувалося, що це була отруйна речовина нервово-паралітичної дії.

Раніше в корейських ЗМІ з'явилася інформація, що спецслужби КНДР могли вбити Кім Чон Нама через його конфлікт з братом на ґрунті поділу спадщини їх батька Кім Чен Іра.

Кім Чон Нам був убитий в Малайзії 13 лютого. За даними ЗМІ, за вбивством стоять спецслужби КНДР. Якщо ця інформація підтвердиться, то це вбивство буде одним з найгучніших в низці політичних вбивств громадян Північної Кореї, які сталися за останнє десятиліття. Вони повинні були змусити замовкнути тих, хто сприймається лідерами Північної Кореї в якості загрози їхній владі, повідомив один з джерел в уряді США.

За матеріалами: BBC
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