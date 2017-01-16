Ватажок ІДІЛ закликав бойовиків-іноземців здійснювати теракти

Багдаді розпорядився закрити "бюро військ і мігрантів".

Багдаді закликав бойовиків-іноземців здійснювати теракти b.dk

Лідер терористичної організації "Ісламська держава" Абу Бакр аль-Багдаді заявив, що всі іноземні бойовики ІДІЛ повинні вибирати між поверненням в свої країни або ж скоїти теракти і "бути нагородженими на небесах".



"Багдаді розпорядився закрити "бюро військ і мігрантів", даючи бойовикам в Іраку свободу вибору між поверненням в свої країни або здійснити теракти проти наступаючих антитерористичних сил", - розповіли джерела, передає Iraqi News.

Іракський прем'єр-міністр Хайдер аль-Абаді, який раніше збирався взяти Мосул під контроль урядових військ до кінця 2016 року, 28 грудня повідомив про те, що для перемоги над "Ісламською державою" в Іраку буде потрібно ще три місяці.

Нагадаємо, 20 жовтня 2016 року іракська армія спільно з курдськими військовими формуваннями "Пешмарга" розпочала масштабну наступальну операцію на Мосул. Операцію підтримали війська міжнародної коаліції на чолі з США. Її метою є витіснення бойовиків на північ і схід Іраку і визволення Мосула.