Топ Новини
<
>

Ватажок ІДІЛ закликав бойовиків-іноземців здійснювати теракти

16 січня в 11:03

Багдаді розпорядився закрити "бюро військ і мігрантів".

ИГИЛ
Багдаді закликав бойовиків-іноземців здійснювати теракти
b.dk

Лідер терористичної організації "Ісламська держава" Абу Бакр аль-Багдаді заявив, що всі іноземні бойовики ІДІЛ повинні вибирати між поверненням в свої країни або ж скоїти теракти і "бути нагородженими на небесах".

"Багдаді розпорядився закрити "бюро військ і мігрантів", даючи бойовикам в Іраку свободу вибору між поверненням в свої країни або здійснити теракти проти наступаючих антитерористичних сил", - розповіли джерела, передає Iraqi News.

Читайте також: Іракські сили увійшли в частину Мосула, де в ісламістів найщільніша оборона

Іракський прем'єр-міністр Хайдер аль-Абаді, який раніше збирався взяти Мосул під контроль урядових військ до кінця 2016 року, 28 грудня повідомив про те, що для перемоги над "Ісламською державою" в Іраку буде потрібно ще три місяці.

Нагадаємо, 20 жовтня 2016 року іракська армія спільно з курдськими військовими формуваннями "Пешмарга" розпочала масштабну наступальну операцію на Мосул. Операцію підтримали війська міжнародної коаліції на чолі з США. Її метою є витіснення бойовиків на північ і схід Іраку і визволення Мосула.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги Ірак бойовики теракт
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 27.67
EUR 29.50
Останні новини