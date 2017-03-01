Ватажок ІДІЛ визнав поразку в Мосулі - джерело

Багдаді закликав своїх бойовиків "втекти і сховатися в гірських районах Іраку і Сирії".

Ватажок ІДІЛ Багдаді визнав поразку ісламістів в Мосулі RailwayFX / Depositphotos

"Халіф" терористичної організації "Ісламська держава" Абу Бакр аль-Абгдаді закликав бойовиків покинути міські райони в іракському місті

Текст його звернення був поширений в західній частині Мосула, яку утримують ісламісти перед наступом антитерористичних сил на чолі з США. Багдаді закликав своїх бойовиків "втекти і сховатися в гірських районах Іраку і Сирії", передає Iraqi News з посиланням на джерела телеканалу Alsumaria News.

Він також закликав бойовиків підривати себе, якщо вони потраплять в оточення.

Раніше повідомлялося, що підтримувані США антитерористичні сили Іраку зайняли останню головну дорогу з захопленої бойовиками терористичного угруповання "Ісламська держава" західній частині Мосулу.

Нагадаємо, 18 січня урядові війська Іраку заявили про витіснення бойовиків ІДІЛ зі східної частини Мосула і встановлення повного контролю над східним берегом річки Тигр в місті.

20 жовтня 2016 року іракська армія спільно з курдськими військовими формуваннями "Пешмарга"розпочала масштабну наступальну операцію на Мосул. Операцію підтримали війська міжнародної коаліції на чолі з США. Її метою є витіснення бойовиків на північ і схід Іраку і визволення Мосула.