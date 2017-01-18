Вашингтон закликав Сербію та Косово уникати "небезпечної риторики"

Посольство США в Приштині заявило про необхідність нормалізації відносин між країнами.

США заявили про необхідність нормалізації відносин між Сербією та Косово Flickr/John Sonderman

США закликалиуникати "небезпечної риторики" у своїх відносинах.

Як повідомляє "Радіо Свобода", відповідну заяву підготувало посольство США в Приштіні.

"Косово є суверенною, незалежною державою, і ми поважаємо право Косово керувати тим, хто і що перетинає його межі. Ми закликаємо всі сторони уникати небезпечної риторики і продовжувати працювати над нормалізацією відносин", – йдеться в заяві.

Раніше президент Сербії Томіслав Ніколіч заявив, що сербська сторона ніколи не визнає незалежності Косова, незалежно від тиску, який будуть здійснювати на Белград великі держави.

Раніше повідомлялося, що президент Сербії Томіслав Ніколіч погрожував застосувати армію проти Косово для захисту етнічних сербів.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, Ніколіч зробив цю заяву після засідання Ради національної безпеки, яке відбулося в Генеральному штабі армії Сербії. Президент підкреслив, що не хоче конфлікту, однак за конституцією зобов'язаний захищати своїх громадян.

14 січня на кордоні з Косово було зупинено поїзд, який відправився з Белграду. Куплений в Росії потяг зовні був розмальований фразою "Косово – це Сербія" 21 мовою, а всередині - зображеннями сербських монастирів і церков. Таким чином Сербія збиралася відновити залізничне сполучення, перерване 18 років тому.

Косово, за підтримки США та інших країн Заходу оголосило про свою незалежність від Сербії в 2008 році. Його незалежність визнали 114 країн, хоча Сербія, Росія, Сирія і деякі інші країни відмовилися визнавати її.