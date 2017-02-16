Вашингтон має намір вести переговори з Росією з позиції сили – Меттіс

Глава Пентагону "реалістичний у своїх очікуваннях".

У Пентагоні знають, як будуть говорити з Москвою miroved.com

Незважаючи на те, що США готові для відновлення співробітництва з Росією, у Вашингтоні не мають наміру відмовлятися від ведення переговорів з Москвою з позиції сили.

"Ми як і раніше відкриті для можливості відновити співпрацю з Москвою. У той же час ми реалістичні у своїх очікуваннях і прикладаємо усі зусилля, щоб наші дипломати вели переговори з позиції сили", - заявив глава Пентагону Джеймс Меттіс на зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі в середу, 15 лютого, пише Bloomberg.

За словами Меттіса, США не дозволять Росії "своїми діями" заявляти про себе голосніше, ніж інші великі гравці світової політики.

Як повідомлялося, на цій же зустрічі Меттіс зажадав від союзників по НАТО збільшити фінансування оборони.

"Американський платник податків більше не в змозі нести на собі співставну частку у захисті західних цінностей. Американці не можуть дбати про безпеку ваших дітей більше, ніж ви самі", - заявив глава Пентагону.