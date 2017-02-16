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Вашингтон має намір вести переговори з Росією з позиції сили – Меттіс

16 лютого в 05:24

Глава Пентагону "реалістичний у своїх очікуваннях".

 

Пентагон
У Пентагоні знають, як будуть говорити з Москвою
miroved.com
Незважаючи на те, що США готові для відновлення співробітництва з Росією, у Вашингтоні не мають наміру відмовлятися від ведення переговорів з Москвою з позиції сили.

"Ми як і раніше відкриті для можливості відновити співпрацю з Москвою. У той же час ми реалістичні у своїх очікуваннях і прикладаємо усі зусилля, щоб наші дипломати вели переговори з позиції сили", - заявив глава Пентагону Джеймс Меттіс на зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі в середу, 15 лютого, пише Bloomberg.

За словами Меттіса, США не дозволять Росії "своїми діями" заявляти про себе голосніше, ніж інші великі гравці світової політики.

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Як повідомлялося, на цій же зустрічі Меттіс зажадав від союзників по НАТО збільшити фінансування оборони.

"Американський платник податків більше не в змозі нести на собі співставну частку у захисті західних цінностей. Американці не можуть дбати про безпеку ваших дітей більше, ніж ви самі", - заявив глава Пентагону.

За матеріалами: DT.UA
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