Vanity Fair виклав серію портретів гостей "Оскар"-вечірки

Як Голлівуд відзначав премію "Оскар" - на знімках відомого фотографа Марка Селігера.

Американський фотограф Марк Селігер зробив серію портретів гостей традиційної вечірки Vanity Fair Oscar Party для журналу Vanity Fair, який щорічно проводить її в ніч після церемонії вручення кінопремії "Оскар".

У цьому році позували фотографу більше двох десятків знаменитостей, серед яких актори, співаки, режисери, продюсери та телеведучі. У їх числі — Скарлетт Йоханссон, Емма Стоун, Віола Девіс, Кейсі Аффлек, Кеті Перрі, Джон Хемм і Різ Уїзерспун. Це вже четверта подібна фотосесія. Перша галерея портретів гостей Vanity Fair Oscar Party вийшла на сайті видання в 2014 році. Марк – улюблений фотограф світових знаменитостей. Відомі актори і музиканти в його роботах виглядають сміливо, своєрідно і провокаційно. Його фотопортрети виглядають, як кадри папараці, а не постановочні знімки. В Америці кажуть, що якщо хочеш стати зіркою, то спочатку зроби собі пару хороших фото у Марка Селігера.

Раніше було назване ім'я головного винуватця помилки на "Оскарі". Конверти переплутав керуючий партнер компанії PriceWaterhouseCoopers Брайан Куллінан.