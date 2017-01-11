В Європі зросла кількість загиблих внаслідок сильних морозів

Внаслідок аномальних холодів замерзла 61 особа, з них третина людей - у Польщі.

Сильні морози в Європі стали причиною загибелі 61 людини

Внаслідоккількість загиблих в Європі досягла 61 людини, при цьому третина з них припадає на жителів Польщі. У це число входять бездомні, старі та немічні люди, пише The Guardian

Представники міжнародних організацій піддали критиці владу Греції за залишення біженців, розміщених у наметовому таборі на острові Лесбос, у засипаних снігом наметах.

"Ми засуджуємо нелюдські умови життя біженців на Лесбосі. Вони живуть в бруді та снігу, в невідповідних для цих умов наметах, і змушені розводити вогонь, щоб зігрітися", - відзначили в асоціації лікарів Греції.

Після цього влада Греції пообіцяла розселити 250 біженців у вільні готельні номери. Вона також планує використовувати суда військово-морського флоту в якості житла для біженців на період морозів.

У декількох регіонах Греції у зв'язку з похолоданням і снігопадами вже оголосили надзвичайний стан. У столиці країни закрили більшість шкіл і відкрили десять опалювальних притулків для бездомних.

У південній частині Сербії замерзли на смерть дві людини. Влада країни заявили, що причиною смерті 88-річного жителя села Дуга Полджана та його 64-річного сина стала гіпотермія. Сербське державне телебачення повідомило про те, що загиблі були надзвичайно бідні.

У минулі вихідні в Македонії через сильні морози (-20° - ред.) загинули три людини. Один замерзлий 68-річний безпритульний чоловік був знайдений у столиці країни, Скоп'є, в той час як 60-річний чоловік помер прямо перед власним будинком у місті Струміца. У східній частині Македонії була знайдена мертвою 80-річна жінка, замерзла у своєму домі.

Влада країн Європи переконує бездомних йти в притулки та місцеві школи, які візьмуть їх на час холодів.

В Албанії бездомний чоловік був знайдений мертвим у місті Кірка на південному сході країни. Він став п'ятою жертвою морозів в Албанії. Через сильні морози в країні біли проблеми з водо - та електропостачанням, військові гелікоптери доставляли гуманітарну допомогу у віддалені гірські райони.

У Польщі в понеділок заявили про загибель шести людей.

Як повідомлялося раніше, сильні снігопади і низькі температури стали причиною хаосу і смертей по всій Європі. Холоди заблокували роботу автотрас і аеропортів, паралізували переправи і відібрали життя більше десятка людей по всій Європі.

7 січня стало відомо про загибель 20 людей. У Польщі , Болгарії та Італії на смерть замерзли представники самих незахищених верств населення – люди з числа біженців і бездомних.