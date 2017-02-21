В ЄС хочуть зобов'язати Британію платити внески навіть після Brexit

Виплати триватимуть до 2023 року і складуть понад 57 мільярдів євро.

Британія продовжуватиме робити внески ще чотири роки після виходу з ЄС Trending central

Євросоюз планує отримувати виплати від Великобританії навіть після її виходу з блоку. Виплати повинні будуть тривати ще через чотири роки після виходу Британії з ЄС і складуть близько 57 млрд євро, пише The Telegrph , посилаючись на джерела в ЄС.

Видання відзначає, що хоч британський уряд і планує Brexit на 2019 рік, виплати після виходу все одно продовжаться. По-перше, країна буде зобов'язана дотримуватися взятих на себе обов'язків у рамках плану фінансування на 2014-2020 рік. Крім того, протягом чотирьох років після виходу Британія буде робити амортизаційні внески, які дозволять адаптуватися іншим країнам блоку.

Нагадаємо, 2 лютого британські депутати у другому читанні схвалили законопроект. За документ проголосувало 494 парламентарів. Очікується, що закон може бути прийнятий Палатою лордів в березні.

Це дасть можливість прем'єр-міністру Терезі Мей запустити процес виходу, який вона запланувала почати до кінця поточного місяця. Тим самим, почнеться дворічний процес виходу Великобританії з ЄС, який повинен завершитися до квітня 2019 року.